La historia del hospital de Roquetas de Mar daría para escribir un libro y eso que aún no se ha puesto una sola piedra.

Las paradojas de la política hacen que los fondos Next Generation, conseguidos por el presidente Pedro Sánchez en Europa para impulsar la recuperación en España, sean los que vayan a terminar financiando la construcción del hospital.

Unos fondos que llegarán a la Junta de Andalucía a través de los Presupuestos Generales del Estado, que recibieron el voto en contra del partido del alcalde de Roquetas de Mar (PP) en las Cortes Generales, y en aplicación de un Decreto Ley de 30 de diciembre, que tampoco recibió el apoyo de su partido. ¡Qué cosas! La historia del hospital tiene documentos desde 2005, como el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 15 de febrero, que dice muy claro que el alcalde de Roquetas se comprometió a pagar el Hospital y no cumplió con lo pactado. También dice que fue el anterior gobierno socialista, presidido por Susana Díaz, el que asumió en 2018 que lo hiciese la Junta de Andalucía con cargo al presupuesto andaluz. Efectivamente, Amat se comprometió desde 2005 a pagar la construcción del hospital con los millones de euros que negoció en un convenio urbanístico firmado con un empresario, pero ni le reclamó el dinero ni licitó ni hizo la obra. El alcalde de Roquetas estuvo a partir de ahí callado, con los brazos cruzados, durante varios años.

Entretanto, Manolo García, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, le dijo no a Amat y sostuvo de manera firme que los roqueteros no tenían que pagar este hospital con el dinero de su Ayuntamiento, sino que debía hacerlo la Junta de Andalucía. Se puso a la tarea y para ello, habló en varias ocasiones con la presidenta Susana Díaz. Definitivamente se acordó y firmó en 2018 que fuese la Junta de Andalucía quien financiase el hospital. Lo que ha venido después ya lo conocen: dos años en blanco de Amat y Moreno Bonilla. La realidad es que el Gobierno andaluz de PP y Cs nunca ha puesto en los presupuestos de la Junta el dinero para construir el hospital y hasta han votado en contra de enmiendas de mi grupo parlamentario para incluir partidas para su construcción. Finalmente la financiación llegará vía Gobierno de España, con los fondos Next Generation. Me alegro de que ya esté el dinero, ahora queremos que lo liciten y empiecen la obra.