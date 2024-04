La costa de los piratas

Ni yo mismo me explico como ocurrió, pero lo cierto es que, a pesar de mi pésimo historial como estudiante, de alguna manera los astros se conjugaron para que no quedara mal situado dentro de la lista de admitidos en unas oposiciones. Tenía opción a elegir destino, por lo que no dudé ni un minuto en decantarme por Granada, ciudad en la que esperaba realizar el posgrado.

Pero como el hombre propone y otros entes disponen, mientras me las prometía muy felices, recibí una llamada de Sevilla en la que me instaban a incorporarme en la Costa del Sol por una necesidad imperiosa sobrevenida. Y así fue como, de la noche a la mañana, se cortó el plan vital que cuidadosamente me había trazado.

El trabajo al que me incorporé era exigente. Sin embargo, quizás por mi juventud o tal vez porque aquello en el fondo me gustaba, ese no fue el motivo fundamental por el que, pasado un tiempo, decidí que no quería seguir viviendo en la Costa del Sol, hasta el punto de dar un giro radical a mi vida. La razón real fue el ambiente de complacencia con el laisser faire social que en mi opinión predominaba en aquella época y lugar.

Dice el tópico que todos somos producto de nuestra historia. Y como yo me crie experimentando de cerca los efectos que ejerce el crimen organizado sobre la vida de los que se le oponen, reconozco muy poca tolerancia hacia esas situaciones. Seguramente por ese motivo, cuando se combinó el hecho de que tuviera que formar parte de una fuerza de tareas para hacer seguimiento de un fraude internacional de dimensiones siderales, con la detención en aguas de Gibraltar de un determinado cargo público de mucha relevancia social, mi paciencia se agotó. Cuando lo que para mí suponía una debilidad del estado en aquella zona que evocaba al Leviathan de Thomas Hobbes, era mayoritariamente percibido como cosillas que pasan en las mejores familias, fui consciente de que quien estaba allí de más era servidor de ustedes.

Claro que tampoco a orillas del Mar de Alborán fuimos ajenos a esa situación. En estas décadas, por aquí también hemos tenido lo nuestro, hasta el punto de que algunos experimentados profesionales en ese campo defienden la “teoría de las olas”, según la cual, al menos hasta donde yo llego a entender el problema como profano, la costa almeriense, a caballo entre dos continentes, relativamente fuera de foco, con acceso directo a los grandes mercados europeos y con un amplio litoral de extensas playas y recónditas calas, es siempre un lugar de alto potencial para las diferentes organizaciones criminales, que en ocasiones se combinan entre sí, generando picos que una y otra vez son sorteados por las fuerzas de seguridad, hasta que en algún momento llegue un tsunami que inunde y posteriormente anegue definitivamente la provincia.

Pero, al menos hasta ahora, por aquí yo nunca había detectado connivencia social con ese tipo de situaciones, como ocurre en otras latitudes. Cierto es que hubo una determinada época, en la que se combinaron una notoria mafia local con otra todavía más exhibicionista procedente de las bellas tierras del Vesubio, en la que con razón hubo mucho miedo a señalarse, pero no indiferencia y mucho menos aquiescencia.

Sin embargo, ahora si empiezo a pensar que la situación lanza señales de que el tsunami puede estar más cercano de lo que creemos, si no está ya a las puertas. Porque un indicio aislado sin duda se puede obviar, pero cuando se suman, no se deben ignorar. Y si a la continua reivindicación de los profesionales de seguridad del estado de que están desbordados, unimos la denuncia de ayuntamientos costeros sobre que sus aguas se han convertido en santuarios para tráficos espurios, añadido al desgarrador testimonio de una madre que se atreve a verbalizar como el crimen organizado está monopolizando la vida de ciertos municipios litorales, entiendo yo que es el momento de plantearse la situación.

Supongo que cada lector tendrá su opinión, pero al menos en la mía, agradecería que los cuatro niveles de nuestra administración trasladaran que se está trabajando, cada uno a su nivel de competencia, para evitar que la Almería del siglo XXI vuelva a ser conocida como La Costa de los Piratas.