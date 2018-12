Como el coyote y el correcaminos

Leo por ahí unas líneas aparentemente remarcadas, desde las filas populares de Almería capital, en las que se habla de supuestos incumplimientos, mentiras e incluso "partidismos" hacia la Junta de Andalucía. Esta serie de mensajes de alunización, que no alucinación, hacia la ciudadanía son los que suelen generarme ocasionalmente ganas de ponerme a ingeniar intentos de monólogo en mi escritorio. Luego, me suele ocurrir como a la "Rana Gustavo"; que las contrasto (perezosamente) con la realidad, me rasco tres o cuatro veces el cogote mientras intento sacarles algún sentido más allá del paupérrimo y evidente intento electoralista, analizo el grado de verborragia de repetición (y perdón si suena a diagnóstico clínico)... y se me pasa...

¿Cómo puede la formación popular local intentar resguardarse bajo el paraguas, por ejemplo, de Plaza Vieja? Con todo lo que han "liado" en la capital almeriense al respecto, en serio, ¿no han pensado en darle unas cuantas vueltas más a sus "textos tácticos"?

Como expongo anteriormente, y como expuse hace una semana aproximadamente, no hace ni falta que el partido socialista, y creo que tampoco del resto de formaciones, se pare a rebatir aquellos argumentos, afirmaciones o ideas con las que sus mismas siglas tropiezan por sí solas.

Debe ser tal el grado de impotencia y desgaste a día de hoy en el PP, que ya no saben ni a qué piedra arrojadiza echar mano para proyectar la máscara de la solución por medio del descuido, la confusión y el desacierto. Ver para creer, o mejor dicho, "leer para no creer"...

Hablan de partidismo cuando, precisamente, ustedes no han ido ni van más allá de las suyas, por ejemplo, en términos culturales.

¿O sería necesario sacar algún ejemplo (entre muchos) concreto, plural y contrastado? ¿Verdad que no? Yo creo que mejor no...

Por otra parte, hablan de envejecimiento, cuando (que yo sepa) es desde la Junta de Andalucía desde donde se le está dando especial cobertura a toda clase de proyectos e iniciativas innovadoras, inclusivas, igualitarias, reformistas, "frescas" y más allá de los laboratorios de blanco y negro que portan ustedes, peculiarmente, en toda clase de programas y actividades.

Sin más "acento andaluz" hasta el momento, me remito, dedíquense mejor a hacerse una buena autocrítica e intenten no caer en sus propias trampas...

De dibujos animados, vaya...