Del críquet al cadalso

El críquet es desconocido en España. Introducido por los soldados del Duque de Wellington en 1809, solo un siglo después conoció al primer equipo español, el Club de Cricket de Madrid, en 1975. En el resto del mundo la cosa cambia. Es el segundo deporte, inmediatamente después del fútbol, con unos 2.500 millones de seguidores. Bien es cierto que esa popularidad se concentra, fundamentalmente, en los dominios del antiguo Imperio Británico. Allí las competiciones internacionales adquieren una trascendencia enormes. Estos días atrás se ha celebrado uno de sus platos fuertes del calendario mundial, el enfrentamiento entre hindúes y pakistaníes, con victoria de los segundos. Hasta aquí, nada especial que reseñar. En el deporte, unas veces se gana, otras se pierde y, en algunos casos, puede empatarse. La celebración de la derrota por hindúes de la región de Uttar Pradesh, de mayoría musulmana, ya es otra cosa. El jefe del gobierno de ese estado, el monje hinduista Yogi Adityanath, ha reaccionado de inmediato. Quienes hayan celebrado la victoria del eterno enemigo serán acusado de sedición. No han tardado en producirse seis arrestos, acusados nada menos que de ciberterrorismo. Proceden de Cachemira, cuna de un viejo litigio con Pakistán desde 1947. Las pesquisas policiales continúan y, por supuesto, se esperan nuevas detenciones. Dado el estado de los derechos humanos del país, los encausados pueden sentirse cualquier cosa menos tranquilos. El suceso pone de manifiesto la enorme trascendencia del deporte como uno de los grandes iconos del imaginario colectivo de masas. A través de él se subliman y transportan sentimientos, ideologías, reivindicaciones, también xenofobia, estigmas, conflictos entre pueblos. Es famoso un encuentro de rugby entre Inglaterra y Escocia en Murray Field. Los ingleses llevaban un torneo inmaculado. El partido apuntaba a trámite entre un equipo lanzado y otro hundido. Antes de empezar, el estadio entero cantó a pleno pulmón Flor de Escocia, el himno de los patriotas escoceses que humillaron al ejército inglés. Escocia barrió a Inglaterra. Sus jugadores, completamente atenazados, no se recuperaron en todo el partido de la conmoción inicial. En todo caso, el suceso del críquet tiene otro elemento que conviene no desdeñar. Los protagonistas se han sentido antes musulmanes que ciudadanos hindúes. Las grandes competiciones deportivas suelen borrar los matices en favor de un orgullo nacional, quizá pasajero, pero fehaciente. En Barcelona se celebró la consecución del mundial de fútbol de 2010, tanto como en cualquier otra parte de España. Después, el Barça siguió siendo más que un club, la transcripción deportiva de una Cataluña que se siente distinta y propia. En Uttar Pradesh no ha sucedido así, lo que emplaza ante una disyuntiva fundamental para comprender el mundo actual. Hay religiones que infunden sentimientos identitarios muy fuertes, por encima de los de otras comunidades creyentes. Ese es un dato fundamental, al menos si queremos vivir medio en paz y evitar cadalsos lamentables.