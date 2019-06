Por las croquetas de mi madre

Hace unos días se constituyeron las Cortes. Los plenos de constitución del congreso y senado suelen ser sesiones muy marcadas por el protocolo. Estábamos asistiendo a la decimotercera legislatura de nuestro sistema parlamentario. En plena adolescencia de democracia. Y así fue, adolescente. En el peor sentido de la palabra. En un patio de un colegio o de un instituto, es "normal" que oigamos voces, insultos, broncas entre niños y niñas, etc..Cuando digo normal, lo digo desde el punto de vista estadístico, lo que suele ocurrir. Lo que no fue normal, en ninguno de las acepciones del adjetivo, es lo que ocurrió en el hemiciclo de la cámara baja. Desde primera hora. Antes de la 8 ( el pleno era a las 10) los diputados/as de Vox entraron al plenario y ocuparon lo escaños que históricamente ha ocupado el partidos socialista. Si bien el primer día no hay asientos asignados, es costumbre parlamentaria, cortesía ampliamente aceptada, respetar esta cuestión. Poco caballeros y señoras los de Vox en su primer día. Llámenme antigua, pero soy de las que opina que cada cosa lleva su liturgia.

Por muy en contra de lo que se este oyendo, hay que saber donde se está. La normativa es clara y suficientemente precisa para que no deje lugar a dudas ( otra cosa es la conveniencia o no de cambiar un reglamento del congreso que se ha quedado algo obsoleto). Pero es legal, y por tanto estaban en su derecho de jurar o prometer como a sus señoras les viniera en gana, siempre que -tal como dice las sentencias a las que aludió la flamante presidenta del congreso- no haya dudas que se acata la constitución. Otra cosa es que nos pueda parecer fuera de lugar. A mi me lo parece, como espectadora de excepción que fui. Pudimos oír de todo; jurar por España, y siempre por España ( por Sir-Lanka hubiera quedado algo mas raro), por el rey ( el actual, el emerito ya estaba a punto de jubilarse), por la humanidad ( incluidos los animales, así pudimos oír..), por la justicia social, por los presos catalanes, etc… A esto añádanle gritos y pataleos (vox, ciudadanos y pp)- En ese ambiente de jurar o prometer por las cuestiones mas inverosímiles, me vino la tentación de prometer por algo que me apasiona: las croquetas de mi madre. Puestos a destacar, no era mala idea..

¡Ay, menos mal que Don Ramón Maria nos dio sensatez y cordura a una sesión algo alborotada¡. Por nuestro bien, espero que haya sido solo un espejismo.