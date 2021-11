Un culillo de aparataje

Andalucía siempre ocupa el último puesto en la clasificación por comunidades en cuanto al número de camas hospitalarias por cien mil habitantes. Pero entonces llegan los expertos y te dicen que si este indicador es alto puede ser un síntoma de una sanidad deficiente, porque con una adecuada modernización de los equipos (lo que se conoce como el 'aparataje') y de las técnicas, al enfermo se le da antes el alta. Tal vez por eso la sanidad catalana, que nos dobla en esa proporción, es la mitad de eficiente que la andaluza, y qué decir de la alemana, con ese indicador seis veces más alto.

¿Cómo andamos de aparataje y de técnicas en Almería? Pues dentro de Andalucía mucho me temo que somos el 'culillo' de la tecnología sanitaria, utilizando el término que empleó el consejero Aguirre al referirse a lo que sobraba de la vacuna en cada vial. Y cuando no tienes ni el aparataje de última generación ni tampoco las camas suficientes, pues que vengan esos expertos y nos digan qué pasa.

Hace poco en este diario leímos que el PP destacaba que, gracias al endoscopio pediátrico conseguido por el gobierno de Moreno, más de 70 niños habían sido operados en Almería. Se había hecho una inversión de… ¡50.000 euros!, que es lo que costaba dicho aparato. Claro, por eso los neurocirujanos del área pediátrica de Torrecárdenas, al carecer de ese endoscopio, llevaban años operando a los niños con una técnica de hace tres décadas o bien había que derivarlos a otras provincias, porque no era fácil que alguien hiciera esa escalofriante inversión. Bien lo sabían los anteriores gobiernos de la Junta, y será que no tuvieron tiempo, pero seguro que la culpa era de Madrid, que no nos daba dinero. ¿Cómo lo habrá conseguido Moreno Bonilla y al principio de su mandato? ¿Lo afanó en algún hospital de Sevilla en una visita oficial? ¿Se lo pidió a Amancio Ortega, que ya ha donado varios millones, pero igual le llamó y le preguntó si llevaba suelto? ¡El muy pillín se lo ha callado!

Ahora puede ocurrir, y de hecho parece que es lo que ocurre, que tras esta descomunal inversión Moreno crea que ya ha cumplido y ni renueve contratos ni amplíe plantillas, sobre todo en la atención primaria. La culpa, según él, también será de Madrid, que no nos da dinero. Pero todos sabemos de quién es la culpa: de los que creíamos que con aquellos aplausos a las ocho de la tarde ya habíamos hecho bastante. ¡Pero anda que no nos queda por hacer, o sea por reivindicar, si queremos dejar de ser el culillo sanitario de Andalucía!