Los culpables son siempre los otros

Sin dar nombres, no viene al caso, pero les contamos que un dirigente de un partido, de acompañante en una entrevista, espetó al sonar el teléfono de un periodista: “Será Juanma”. Parece que no ha digerido todavía resultados y el batacazo de las municipales. Y es que no hay nada como culpar a los demás de los errores propios. Como ni sus propios compañeros aún le piden cuentas, pues adelante con las ironías para descargar peso de sus espaldas y que otros lo sujeten. La verdad, siempre, por más que trates de alejarla de tus conceptos, sólo tiene un camino. Al igual que los errores, que son los que son. Y el trabajo, que en el caso que nos ocupa es el justo por ser benévolos. Tanto es así que en negociaciones para dirimir alcaldías llegaron tarde, cuando ya no había nada que hacer.