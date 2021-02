85 cumpleaños en pandemia

Mi abuela cumplió el otro día 85 años en plena tercera ola de esta maldita pandemia. Es una guerrera, una mujer luchadora forjada en mil batallas como no podía ser de otra forma, ya que nació meses antes de la Guerra. A pesar de las mil y una llamadas de los tropecientos nietos entre los que me encuentro, de las limitadas visitas y regalos de su cuatro hijos y del cariño de sus vecinas y amigas, no ha podido tener el cumpleaños que se merece. No pasa nada, no me gustan las tartas, me decía. Pero el pastel, como cualquier otro detalle material, era lo de menos. Llevaba diez días sin pisar el tranco de la puerta, ni tan siquiera a comprar, evitando cualquier roce innecesario con un coronavirus que en el último mes ha sido más cruel y letal que nunca antes, consciente de la fragilidad de una generación que siempre se caracterizó por su fortaleza. Como mi abuela Patro son tantos y tantos los mayores arrinconados en sus hogares, alejados de su bien más preciado, los besos de los que más los quieren. Pero los recuperarán. Es nuestra deuda. Cuando acabe le pesadilla soplaremos las velas.