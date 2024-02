Ni más ni menos eso me ocurrió a mí. Leía sentado en un banco en la Rambla, junto a mí dos mujeres en edad no muy avanzada. Voy a intentar describir su conversación: “Vivir es perder. Pierdes pelo, pierdes dientes, pierdes inocencia, pierdes la fe, pierdes ilusiones, pierdes trabajos, pierdes parejas, pierdes amigos, pierdes a tus padres, pierdes a tus tíos, pierdes elasticidad, pierdes agilidad, pierdes vista, pierdes oído, pierdes capacidad de concentración, pierdes memoria, pierdes reflejos, pierdes seguridad, pierdes fuerza mental, pierdes deseo sexual…” ¿Y qué ganas? ¿Experiencia? “Déjenme que me ría. Decía una a la otra. Yo creo que lo único que he ganado son kilos. Me doy pena cuando me miro al espejo. Primero luchas contra el acné, luego contra las carnes fofas y luego luchas contra la barriga. Son tres batallas perdidas de antemano”. Decía la otra, “de niña no me gustaba mi ombligo, que tendía a llenarse de pelusa. Aquellas pelusas me atormentaban. Para mí era y sigue siendo un misterio”. Dejé el libro y memoricé lo que les acabo de escribir.