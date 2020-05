La curva y la uve

Lo nunca visto se ha convertido en normalidad, ahora comienza a arrancar una curva que no es tan determinista como la de la pandemia. Uve asimétrica, dice Calviño. Ojú. La otra llevaba un patrón dirigiéndola: 2, 4, 16, los números del contagio. Airef no es un instituto de estudios, pero sí de sabios, es una "autoridad", una oficina impuesta por Bruselas para controlar las cuentas públicas de los países que salieron peor parados de las crisis que comenzó en 2008. Gente fiable, de donde proviene el ministro de Seguridad Social. La Airef ha suspendido su previsión de crecimiento (o caída) del PIB en tiempo real, porque es incapaz de realizar previsiones en un mercado de trabajo dominado por los ERTE. La de 2020 es una crisis como la de la década anterior, pero que caerá a plomo; de momento, el instrumento ERTE y la asistencia social del Estado está evitando la tragedia, pero el Gobierno ya calcula en 138.000 millones el coste de las ayudas a la economía. Con una deuda que llegará, al menos, al 115,7% del PIB y un déficit del 10,34%, debemos mirar a Italia, como no se miró en febrero, porque si las tensiones de la deuda se agravan allí, la prima de riesgo -sí, otra vez- terminará por contaminarnos. El rescate del país es una posibilidad, no lo descarten, no será tan agresivo como el que sufrieron Grecia y Portugal, pero sí severo.