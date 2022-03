Los datos no engañan

En algunas ocasiones pudiera dar la impresión de que, utilizando la Estadística, concebida para obtener conclusiones de forma objetiva, se quieren mostrar conclusiones falsas, o al menos, tergiversadas, siempre a conveniencia del que la aplica. No es de justicia achacar a esta rama de las Matemáticas, la condición decidida de ocultar la verdad, o si no, de mostrar lo favorable cuando no lo es, mostrar lo cierto cuando los resultados no son propicios. La Estadística ha permitido ver la luz en muchas ocasiones. La correcta interpretación de los datos ha esclarecido situaciones nada cómodas, que han ocasionado importantes perjuicios y ocupado gran espacio en los medios de comunicación. En 2006, MSD fue condenada a pagar la mayor indemnización que hasta la fecha ha tenido que pagar una empresa farmacéutica. Fue motivada por el uso de Vioxx, un medicamento concebido para quitar el dolor, que tuvo que ser retirado en 2004, cinco años después de empezar su comercialización. La manipulación de los datos experimentales y la falsificación de resultados previos permitió a la empresa poner a la venta el medicamento. Sin embargo, en agosto de 2004, un estudio estadístico exhaustivo de los experimentos clínicos mostró con claridad los efectos secundarios que producía en los pacientes. Únicamente discretizando por género se puede mostrar, de forma veraz, que el medicamento no afectaba igual a hombres y mujeres, y que el riesgo de infarto de miocardio aumentaba significativamente. Un correcto análisis estadístico hubiera evitado muchas muertes. Otro caso donde el estudio de datos fue fundamental para mostrar la verdad, fue en el conocido como Dieselgate. En 2015 se hizo público el fraude que afectaba a diferentes motores diésel de Audi, Seat, Volkswagen y Porsche, respecto a los índices de emisiones de gases contaminantes. Como prueba experimental se utilizaron tres modelos de estos vehículos durante un trayecto de 2100 kilómetros a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, midiéndose los índices reales emitidos. El análisis estadístico de los datos concluyó que había diferencias significativas frente a las emisiones propuestas en el banco de pruebas de taller, superando en algunos casos los límites legales de emisiones establecidos. En la investigación posterior se supo que se había desarrollado un software capaz de manipular los resultados, cuando las pruebas de emisiones se realizaban en el banco de pruebas. El análisis de los datos y su publicación obligó a las marcas a revisar los distintos modelos afectados. Son dos ejemplos donde los datos mostraron situaciones irregulares y reflejan que el análisis de datos experimentales es fundamental en multitud de ocasiones. Recientemente, el buen uso de la Estadística ha permitido el éxito de las pruebas clínicas para la validación de las vacunas contra la Covid en tiempo récord, haciendo que nuestra vida vuelva a ser, en parte, más tranquila.