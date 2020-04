Consecuencia de la pandemia desatada por el COVID-19, a diario nos vemos asediados por una cantidad de cifras que hace un mes hubiese sido inimaginable. La coordinación de emergencias del Ministerio de Sanidad notifica el número de fallecidos, contagiados y dados de alta según datos remitidos por las comunidades autónomas, el manejo de estos datos es crucial para conocer el avance real del contagio en nuestro país. Para poder conocer parte del impacto demoledor que está teniendo la pandemia observamos la gran mortalidad diaria. Mediante el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), gestionado por el centro nacional de epidemiología del Instituto de salud Carlos III, podemos comparar la previsión, según las estadísticas, con los datos actuales, observando un gran desvío en torno al 17% de aumento. El objetivo del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) es identificar las desviaciones de mortalidad diaria por todas las causas, observada con respecto a la esperada según las series históricas de mortalidad y comunicar al Ministerio de Sanidad las desviaciones significativas de mortalidad para su investigación o para la puesta en marcha de las medidas de control, el sistema se basa en un modelo restrictivo de medias históricas, basado en la mortalidad observada del 1 de enero de 2008 hasta un año previo a la fecha actual. Cabe destacar que al estudiar los datos se observa un importante desfase entre el exceso de mortalidad respecto a la previsión del sistema y el número de muertes atribuidas oficialmente al coronavirus, esta información nos confirma que los datos que se manejan no son reales, debido a la escasez de pruebas diagnósticas no se han podido contabilizar muchos más casos. Esto nos dice que el impacto que está teniendo el COVID-19 es mayor del que nos relatan, no solo en el número de contagiados sino también en el de fallecidos. A través del manejo de los datos encontramos una poderosa herramienta para poder combatir algunas de las consecuencias de la pandemia, además de ser los indicadores para llevar a cabo una toma de decisiones crucial para el fomento de la economía. Debe tenerse en cuenta que los sistemas de contabilización han de basarse en los mismos parámetros, de forma que las cifras reflejen realidades iguales. El manejo de los datos es una activo muy importante en la lucha contra una epidemia, por lo que se deberían fomentar mejores sistemas de gestión de información, de forma que se multiplique la capacidad de las administraciones en el procesado de parámetros estadísticos. Un mayor conocimiento de los datos nos puede brindar anticipación y rapidez en nuestras actuaciones. Cuando las medidas de confinamiento se relajen debido a una mejora de la situación, cosa que espero suceda muy pronto, tener capacidad para tomar medidas preventivas será fundamental para evitar que se reproduzca la situación actual.