Un debate "Trambóliko"

Visto y analizado el último debate de cara a las próximas elecciones andaluzas, por medio del televisor de toda la vida como de la pantalla del teléfono móvil, podría concluir tal "ruedo", bien ordenado pero también impreciso, con los siguientes epígrafes: - #SusanaGana. Está suma, clara y perfectamente constatada la soltura, calma, espontaneidad, naturalidad y también el "espíritu andaluz" que porta la presidenta de la Junta de Andalucía: Susana Díaz. A mi entender, casi no tuvo ni que molestarse en mover fichas a lo largo de un tablero en el que han estado bastante desperdigadas.

- La intervención del candidato de Ciudadanos la resumiría con la siguiente premisa: "tengo que demostrar que digo algo al respecto, con tono firme y serio, aunque lo que diga no demuestre nada".

- En cuanto a Adelante Andalucía, sí que me sorprendió el uso ampliamente "cultural" con el que su candidata intentaba potenciar casi todas las líneas generales de su formación, hasta que su discurso acabó en un auténtico cliché, utilizando la palabra "Andalucía" para toda contestación. Como Arnold Schwarzenegger en el filme de Desafío Total con las "dos semanas" o el "mueve el culo a Marte".

- Y terminamos con Don JuanMa; un candidato que, bajo una sonrisa nerviosa, intenta vender el "xuixo" (suso, en catalán) de que es el PP el único superhéroe del posible cambio, aludiendo casi todo el rato a la corrupción, cuando su formación es la más indicada para callar y no enfangarse en más lodos aún; que ya sería para alunizar y no solo alucinar. Dicho esto, a pesar de que fue un debate más entretenido, estructurado, metódico y, a fin de cuentas, bien organizado en comparación a diversos antecesores; se puede atisbar gradualmente ese escenario que diseñan diferentes fuentes a propósito de la nítida victoria prospectiva socialista con la que, seguramente, nos encontremos en las próximas semanas. Los ciudadanos deberían tener ya, no obstante, su disposición y elección al voto bien aclarada. Este 2D, jóvenes y mayores, tienen una cita importantísima en las urnas; la cita de la que depende el futuro bienestar global de toda nuestra comunidad autónoma. Este próximo 2D, yo les animo a todos y todas a votar, y no a que se queden en casa pensando que la política funciona por sí sola, ni a que se vayan con "la tortilla a la montaña". Este próximo 2D es el de las andaluzas y andaluces.Este próximo 2D es suyo... ¡Todos y todas a votar!