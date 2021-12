Todos deberíamos ser Julián Assange

La vida democrática no es ni autosuficiente ni mecánica. No es un estado de cosas que se retroalimenta indefinidamente una vez alcanzado, ni tampoco una herencia inagotable de la que se disfrute de manera inconsciente. Muy al contrario, necesita renovarse a diario, mantener una actividad vigilante frente a los múltiples peligros que la amenazan, para desterrar todas las prácticas sutiles de pueden llegar a socavarla seriamente.

Disponer de información, de toda la información posible, es una de las herramientas más fundamentales e innegociables para que todo siga funcionando con coherencia. La información objetiva y veraz discrimina, sitúa, diferencia y, en última instancia, permite denunciar todas aquellas prácticas que atentan contra la democracia o, lo que es lo mismo, contra todos y cada uno de nosotros, en tanto que ciudadanos.

Julian Assange ha realizado una contribución nodal a la salud democrático universal. No entro a juzgar lo que no puedo por desconocimiento directo del personaje: si es autoritario, si tiene preferencias sexuales abyectas o si ha tendido al narcisismo mediático. Yo aquí me refiero, naturalmente, al creador e impulsor de WikiLeaks, al responsable de que tuviésemos conocimiento fehaciente de los profundos e infectos agujeros negros de la sociedades occidentales, con EE. UU. a la cabeza.

Ese Assange informador es el que pretenden extraditar de nuevo. La misma actividad por la que recibió un premio de Amnistía Internacional en 2009, lo ha llevado a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh. De nada ha servido ni la denuncia por tortura de la ONU, ni la intervención del Partido Laborista británico ni el ofrecimiento del gobierno de México.

Lamentablemente, parece que se llega tarde. Assange hace tiempo que cumple condena fáctica, que fue silenciado para siempre. Estos días ha reaparecido en los medios, envejecido, balbuceante, desorientado, anulado como persona, neutralizado como activista. Le han dejado únicamente el cuerpo y lo han desposeído de todo lo demás. Tan solo resta decidir dónde va a seguir vegetando, en su casa o en una prisión norteamericana.

Mientras tanto, las cloacas de los estados occidentales siguen actuando impunemente. Los ciudadanos contemplamos todo esto como un espectáculo, cómodamente aposentados en la platea de nuestra vida cotidiana, inconscientes de que, en realidad, al amordazar a Assange están atentando contra todos.