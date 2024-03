Una década de guerra ruso-ucraniana

Este pasado 24 de febrero se cumplieron los 2 años del inicio por las fuerzas armadas rusas de la llamada “Operación militar especial” en territorio ucraniano. Pero realmente la guerra ruso ucraniana se inició 8 años antes con la anexión por Rusia de la península de Crimea y la intervención de sus fuerzas militares, sin bandera ni distintivos identificativos, en las rebeliones de los pro-rusos de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, fronterizas con Rusia. La anexión de Crimea se produjo entre febrero y marzo de 2014, y el inicio de la guerra del Dombás (Donetsk y Lugansk) en abril del mismo año; esta guerra ha sido absorbida por la actual “Operación militar especial”.

Para llegar a esta situación, tomemos como punto de partida la caída del Muro de Berlín en 1989, que dio paso a la descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), con la liberación de los europeos del este del yugo comunista soviético. Las distintas naciones del este europeo declararon su independencia de Moscú. Ucrania lo hizo en 1991 para construir un Estado libre, democrático y soberano, dentro de unas fronteras reconocidas internacionalmente. Desde entonces, cualquier intento de restaurar el autoritarismo comunista auspiciado por Rusia, se había enfrentado a una fuerte resistencia popular, lo que dio origen a las Revoluciones Naranja (2004-05) y de la Dignidad (2013-14), esta última motivada por la negativa del entonces Presidente ucraniano pro-ruso Yanukovich a firmar el Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la Unión Europea. La huida del Presidente Yanukovich y la toma del poder por la oposición europeísta y atlantista, dio pie al envío de tropas rusas a Crimea y al Dombás. Ya teníamos un antecedente en la guerra de Georgia, en 2008, cuando Vladimir Putin (el sátrapa del Kremlin) ya dejó claro que su línea roja para la Unión Europea y la OTAN eran especialmente Georgia y Ucrania.

La principal consecuencia geopolítica de la Revolución de la Dignidad fue el inicio de la salida de Ucrania de la zona de influencia de Rusia en los ámbitos económico y político, y la reducción de la dependencia cultural. Se canceló el estatus de no alineado, lo que esto significaba en cuanto a integrarse como miembro en las estructuras internacionales de seguridad y defensa colectivas.

Los acontecimientos de 2013–2014 en Ucrania no solo se volvieron históricos, sino que explican mucho sobre la actual guerra ruso-ucraniana y sus condiciones previas. El gobierno ruso, que considera el colapso de la URSS una catástrofe geopolítica, no puede tolerar la existencia de una Ucrania verdaderamente independiente y fuerte fuera de su esfera de influencia. Por lo tanto, cuando quedó claro que la Revolución de la Dignidad estaba ganando, Rusia lanzó una guerra híbrida contra Ucrania, y la propaganda rusa ha estado intentando denigrar estos acontecimientos y a sus participantes durante todos estos años. Es por ello que la guerra ruso-ucraniana no empezó el 24 de febrero de 2022, sino en febrero de 2014, después de esta Revolución de la Dignidad.

En estos años de guerra, la situación en nada se parece a los objetivos previstos por el Kremlin, ni tampoco a los pesimistas augurios de un inevitable colapso

ucraniano ante la supuesta superioridad de las fuerzas rusas. Los ucranianos han sido capaces de parar el golpe inicial, manteniendo su soberanía aun con la pérdida del 18% de su territorio y sufrir el desplazamiento de unos 6 millones de ucranianos. Pero descartados, al menos en un horizonte temporal previsible, los escenarios de máximos (victoria total de uno de los contendientes), nos enfrentamos a una guerra de larga duración, con una línea estabilizada del frente que se extiende a lo largo de casi 1.000 kilómetros. Esta es la peor situación para la Unión Europea, que tendrá que pagar la factura energética y sufrir tensiones internas persistentes. Hoy en Ucrania se lucha por la libertad y la democracia frente al totalitarismo neocomunista ruso liderado por el sátrapa del Kremlin. Y en esta guerra, la Unión Europea mantiene una posición que no va más allá de palabras grandilocuentes, que ha puesto en evidencia la falta de una estructura europea de seguridad y defensa independiente de la OTAN, mientras da la sensación que espera cual será el siguiente paso que darán los estadounidenses, y si en noviembre de este año es Biden o Trump el inquilino de la Casa Blanca.