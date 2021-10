Resulta que, en lo que para la historia no es más que un suspiro, al Líbano se le llamaba la Suiza de Oriente Medio. Dinero, riqueza y banqueros se paseaban haciendo de este país multiconfesional y lleno de historia un lugar próspero, atractivo para el capital extranjero, con un nivel de alfabetización superior al 90%, con la mayor tasa de mano de obra cualificada de Oriente Medio y capaz de resurgir con gran fuerza de las tremendas guerras que aún le esperaban, hasta el punto de que la reconstrucción del casco antiguo de su capital fuese considerada una obra de arte y de que, en el año 2009, The New York Times eligiese a Beirut como primer destino turístico del mundo por su intensa vida nocturna y su hospitalidad. Pero, al final, no fue suficiente y, apenas dos décadas después de ser protagonista de aquella estupenda recomendación turística, lo que ya contaba este país, con el que España tiene una muy buena relación que, entre otras cosas, se ha traducido para nuestras empresas en unos 500 millones de euros al año en exportaciones en el último lustro, era un tristísimo testimonio de gobernanza fallida y el preludio de una caída a los abismos que, para su colmo, ha sido fatalmente acelerada por la Covid-19 y una devastadora explosión en la capital que, se estima, dejó a 300.000 personas sin hogar, destruyó barrios enteros y dependencias tan importantes como el segundo silo más grande de la ciudad o el Centro Nacional de Energía y sobre la que un tribunal deberá determinar si quedará como una de las peores consecuencias del modo en el que ha sido gobernado:

"(en) El año 2011, afectada por la situación en Siria, la actividad se desploma … En el año 2018 entra en recesión… 2019 supone un punto de inflexión en el país. Tras encadenar varios años con elevados déficits públicos, los temores sobre la insostenibilidad de la deuda comienzan a hacerse más persistentes y desvela las fragilidades de un sistema muy dependiente del flujo de divisas del exterior… Las previsiones para 2020 según el último informe del Banco Mundial son catastróficas". ("Ficha País", Oficina de Información Diplomática, marzo de 2021) Y así, hoy el Libano es esto: "El pequeño país mediterráneo está sumido en una de las peores crisis económicas ocurridas en el mundo en más de un siglo y medio". (EFE, 10-10-21) "El gobierno de Líbano dio los últimos pasos para instaurar una tarjeta de racionamiento que entregarán a los menos favorecidos y ante la inminencia de una eliminación total de subsidios." (Prensa Latina, 01-010-21) "El colapso del sistema bancario del Líbano arrastra a su población a la pobreza." (El Periódico, 13-10-21). Podemos pensar que veinte años bien aprovechados dan muchas oportunidades, incluso que hay devenires en los que la fatalidad siempre vencerá al tiempo, pero la realidad es que veinte años son un suspiro hasta para una vida.