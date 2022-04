A la tercera fue la vencida. El contador se va a poner a cero. Todavía no me lo creo. Después de tres años en los que hemos tenido que dejar ‘aparcada’ la Semana Santa debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19, parece que ahora sí que volveremos a oler a incienso por las calles de Almería, escuchar tambores que serán los que nos ayuden a orientarnos acerca de por dónde va una procesión, o podremos volver a esa calle o esquina que tanto nos gustaba para ver el desfile procesional de alguna hermandad.

Aunque el contesto es diferente y también las circunstancias, podíamos hacer nuestro el famoso “DICEBAMUS HESTERNA DIE”, es decir, “COMO DECÍAMOS AYER…”, con el que Fray Luis de León, tras haber pasado cinco años en la cárcel, comenzaba sus clases en la Universidad de Salamanca; o al igual que hizo Miguel de Unamuno, tras la vuelta de su destierro en Fuerteventura, tras ser restituido como rector también en la Universidad de Salamanca.

Las circunstancias, ya digo, no son las mismas, pero quizás sí las sensaciones. No hemos dejado de vivir la Semana Santa en estos años, ya que las personas que somos cofrades o nos gusta esto, además de ser cristianos, la hemos vivido de forma diferente. Cristo ha pasado por su pasión, ha muerto y al tercer día ha resucitado en estos años. Eso no se nos ha pasado por alto y se nos puede olvidar, que es lo verdaderamente importante de todo esto. No olvidemos el mensaje, que a pesar de que tenga más de dos mil años, no pasada de moda: Amaos los unos a los otros.

Y eso parece que se olvida, o lo olvidamos constantemente. Podría poner algunos ejemplos que podrían ir de ‘más lejanos’ a ‘más cercanos’. Desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, hasta las huelgas de diferentes grupos o gremios de trabajadores que se manifiestan por conseguir sus derechos… hasta no llamar a una persona que sabemos que está mal, preocuparnos por su salud o simplemente escribir un mensaje para saber de él o de ella. Todo esto son pequeñas cosas que nos alejan de ese mensaje que Cristo nos dejó, que cada año se empeña en recordarnos y nosotros, en ocasiones, también nos empeñamos. Pero para todo lo contrario.

En cualquier caso, cuando mañana sea Domingo de Ramos, como si el contador se hubiera detenido, el tiempo no hubiera pasado y dejáramos pasar por alto estos años en los que hemos estado sin Semana Santa por nuestras calles, volveremos a recobrar viejas sensaciones y a buen seguro, por nuestros pensamientos nos acordaremos de ese “COMO DECÍAMOS AYER…”. Porque volveremos a sentir eso que creíamos dormido, esa sensación de ‘echarte a la calle’ para ver procesiones, de ver a amigos y conocidos con los que coincidimos en diferentes puntos y mantenemos esas conversaciones cofrades que tanto nos gustan. Porque volveremos a emocionarnos. Porque volveremos a grabar en nuestra retina imágenes que despertarán sentimientos que no nos dejarán indiferentes. Porque de manera ‘mágica’ y como si no hubiera pasado nada más que un año, volveremos a disfrutar de todo esto que nos gusta.

A la tercera fue la vencida. El contador se va a poner a cero. Todavía no me lo creo. Volvemos a estar en capilla. Seguro que esta Semana Santa, que desde hoy mismo empieza con las hermandades que procesionan hoy (todo lo mejor para ellas) no nos va a dejar indiferente. Contamos los minutos para darle al botón de grabar para dejarlo todo interiorizado en nuestro corazón y sentimientos. Se abren las puertas del cielo…