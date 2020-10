En defensa del sello usado

Palabras de un octogenario coleccionista de sellos: "Después de pensármelo mucho, he decidido abandonar mis colecciones de sellos nuevos y dedicar toda mi ilusión a mis colecciones de sellos usados".

Cuando nos referimos a un objeto, y le añadimos el adjetivo "usado" lo hacemos ubicándolo en una categoría inferior a la que tenía cuando no lo era, es decir, cuando era nuevo; pero en el caso que me ocupa, el sello postal, no debería ser así porque el sello postal se creó para una misión que solo habrá cumplido cuando esté sellado, "matado" o usado; luego al sello nuevo le falta algo, está incompleto, le falta el estar "matado". Estos adjetivos casi siempre en tono peyorativo, deberían servirnos, por el contrario, para ensalzarlo. Esas colecciones impecables, de sellos nuevos e inmaculados, casi siempre ocultas por su propietario por temor al deterioro o al robo, dado su valor, parece que no tiene finalidad ninguna y están fuera de su misión.

"Sobres Primer Día" que nunca sirvieron para nada, de "Entero-Postales" que tampoco sirvieron para nada, "Tarjetas Máximas" que sirvieron para menos y sellos nuevos que nunca circularon más que desde el proveedor hasta la casa del filatélico de turno, no valen ni el poco tiempo que se tarda en conseguirlos.

Me cuentan en una tertulia de filatélicos que la Filatelia ha tomado una vereda abiertamente económica y egoísta separándose cada vez más de los ideales para los que había nacido.

El organismo competente, vio en la Filatelia una gran fuente de ingresos y se excedieron emitiendo, un día sí y otro también, cantidades de series de sellos y "efectos filatélicos" con un valor inaccesible para los recién iniciados o el coleccionista medio: "Pliegos", "Mini-pliegos", "Primer Día", "Tarjetas Máximas", "Pruebas de Lujo", "Enteros-Postales", "Carnets", "Hojas Bloque", "Variedades sin Dentar", etc y todo a unos precios exorbitantes. No se va en contra de los comercios de Filatelia, pues el sello usado también es base del comercio filatélico como demuestran los catálogos que traen los dos precios: el de "Nuevo" y el de "Usado", y por supuesto erradicar el sello nuevo; el sello usado debe ser la base de las verdaderas colecciones.

¿Entonces a qué viene ese menosprecio del sello usado cuando es en él donde reside la esencia de la verdadera Filatelia?