Que dejen de mentir con el AVE

El desarrollo de los acontecimientos nos obliga a pensar que las promesas que hizo el Gobierno respecto de la llegada del AVE a Almería van a incorporarse al amplio capítulo de mentiras que viene acumulando el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo último que sabemos por boca de los representantes del PSOE en Almería es que el anuncio de la llegada en 2023 se aplazaba tres años más hasta 2026. Pero ni el más optimista de los socialistas podría creerse eso. Hace unos días pude mantener un encuentro de trabajo con el alcalde de Murcia para evaluar el estado y la proyección de las obras de la alta velocidad del eje Almería-Murcia. Y los retrasos que está experimentando la obra en ese necesario paso previo a la llegada del AVE a Almería hacen imposible el cumplimiento del nuevo anuncio de los socialistas. Los almerienses tenemos tanta prisa o más porque acaben las obras en Murcia que lo que puedan tener los murcianos, pero de nada nos sirve un AVE que pueda llevarnos de Almería a Vera, si no conecta con Lorca y de ahí a Murcia. Por eso seguimos con preocupación la parálisis absoluta que tienen en Murcia, en Lorca y los retrasos e incumplimientos que el Gobierno de España tiene en Almería. La ciudad de Almería forma parte de una Sociedad de integración que tenía entre sus encomiendas la integración de la alta velocidad y en una ciudad que es estación de término. Actualmente, tenemos obras del AVE en la ciudad, pero no supone integración de ningún tipo, sino que es una supresión del paso a nivel. Y una obra que tenía que estar concluida antes del verano y a día de hoy, ni el alcalde de Almería ni la corporación municipal sabemos cuándo terminarán. Por no hablar de la propia integración en sí, que no tenemos siquiera proyecto, sino un anteproyecto presentado con un modelo de financiación inasumible para la ciudad de Almería y una preocupante falta de interlocución con los responsables de ADIF y el Ministerio de Fomento y del Gobierno de España. Esta falta de interlocución es una falta de respeto del actual Gobierno a todos los almerienses. Por eso, y tal como dije en Murcia al término del encuentro, como Alcalde de Almería exijo al ministro Ábalos que nos diga la verdad, y que explique cuál es la situación real de los proyectos y que se comprometa -si puede- con almerienses y murcianos para la conclusión de esa infraestructura tan necesaria para todos. El gobierno no puede hacer de la mentira constante su principal seña de identidad.