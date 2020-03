La depredación superflua

Hace unos días, un amigo con trazas de sabio me dijo que el virus era un aviso para esta sociedad del bienestar, tan tonta, tan pija y tan esclava de lo superfluo; tan ridícula, estúpida y banalmente consumista. Y tiene toda la razón. La aparición de este virus- y de los futuros- es producto de la basura y putrefacción que nuestra voraz depredación del planeta genera. Nuestro sistema productivo-económico, construido sobre la depredación y destrucción de la naturaleza y sus recursos, es totalmente insostenible y nos dirige hacia la autodestrucción. Pero lo más grave del asunto es que, como sistema de organización para la vida en sociedad, es absolutamente absurdo e innecesario, literalmente irracional y gratuito. Esos son sus atributos por estar levantado desde la ambición irrefrenable de nuestra condición, que antepone siempre el crecimiento y riqueza individuales a la lógica, al bien común y a la salvaguarda del medio físico. Es una locura que, como sociedad, hemos asimilado e intelectualizado como necesaria y hasta bondadosa, quizá también porque los intereses del poder han sabido controlar -desde siempre- los canales de comunicación gubernamental y mediática pervirtiendo su verdadera función y usándolos para difundir su perverso mensaje de falsedad y negacionismo de la evidencia. La mejor forma de vida y el bienestar que nuestra especie tiene con respecto a las restantes de la naturaleza están construidos sobre la depredación de éstas y sobre la destrucción sistemática del medio físico que es común a todas. Así de sencillo. Y esta depredación y destrucción no puede salirnos gratis pues, en su acción y desarrollo, genera un volumen ilimitado de residuos y porquería. Nuestras moradas, nuestras burbujas habitables, son cada vez más cómodas y más salubres, pero a costa de inundar de mierda el exterior circundante. Y nuestra mierda acabará destruyéndonos, sin remedio. No sirve de nada -para frenar a un virus- confinar en cápsulas a individuos contados y seguir manteniendo todas las superestructuras de la sociedad capitalista productiva, seguir depredando como si no hubiera un mañana. Que ilusos somos. Vendrán otros virus y otras pandemias, cada vez más frecuentes y mortíferos. En la naturaleza -como bien atinaron a observar Goya y Buñuel- no existe la misericordia, la menor ética. Estamos sentenciados. Nuestra tontería nos arrasará como especie, verdaderamente superflua para la totalidad del cosmos.