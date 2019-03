La derecha no anda bien

Mucho vocero para erigirse en referencia de la derecha, mucho esfuerzo para hacer creer que son unos extraordinarios gestores de la economía, pero por la boca muere el pez. ¿Qué gestión es ésa que hace la de derecha? La que, en nombre de la crisis, ha llevado a la pobreza a quienes trabajan, la que ha llevado a las iniciativas de energías renovables a la asfixia, la que niega la universidad a las clases medias, la que aumenta la pobreza infantil, la que va a Europa a devaluar a España…

Esta derecha transita desde el extremo fascistoide de Vox hasta el liberalismo de escenario para ilusos del señor Rivera -que no sabemos con qué contradicción política se levantará cada mañana-, pasando por un Casado que está haciendo moderno a Aznar en temas cruciales para los derechos de los trabajadores y los pensionistas -cada vez que estos "magníficos gestores" tocan poder, la hucha desaparece- o de las mujeres, a las que se atreve a decir "que no saben lo que llevan dentro". Ésta es la derecha que tiene que alimentar el enfrentamiento entre españoles, mintiendo y tergiversando, para mantenerse a flote.

Estas tres derechas andan a la greña ofreciéndose ministerios, haciéndose peticiones los unos a los otros para que no se presenten en algunas circunscripciones, regalándose mayorías antes de que voten los ciudadanos. ¿Qué les pasa a las derechas, que no hablan de los problemas serios del país? ¿En qué andan estos líderes de salón?

La derecha empieza a mostrar sus miserias, su ostracismo crónico para abordar los temas sociales. En España, han cometido un delito de soberbia: el de pensar que la gente no piensa.

Su cantinela es decir que la izquierda hace propuestas buenas pero que no puede cumplirlas porque no habrá dinero. Desde luego, no lo va a haber con los planteamientos defienden los conservadores, que protegen a los que evaden impuestos y que utilizan los recursos económicos de todos para que no pierdan los bancos.

¿Qué creen estos señores de derechas que podrían hacer para evitar que el futuro sea una pesadilla para aquellos que cada mañana tienen que comer, llevar a sus hijos e hijas al colegio, cuidar la salud de su familia, pagar sus hipotecas, sacar adelante sus pequeñas empresas? Las derechas sólo protegen los privilegios de aquellos que se resisten a trabajar en serio por su país.