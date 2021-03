La derecha murciana

Para analizar lo que ha ocurrido en Murcia, hay que empezar dándole un repaso al comportamiento de los partidos que compartieron escenario en la Plaza de Colón desde que se constituyó la Asamblea Regional, y unieron sus votos para formar un gobierno de derechas. Habiendo ganado las elecciones el PSOE con 17 escaños, el PP que obtuvo 16, consiguió formar gobierno con Ciudadanos, que entonces respiraba por la derecha y aportó 6 diputados a la coalición. Teniendo en cuenta que la asamblea murciana cuenta con 45 diputados, con los 22 que sumaban el Partido Popular y Ciudadanos no alcanzaban la mayoría absoluta y para formar gobierno era necesario contar con los votos de VOX que, dicho sea de paso, de los 4 diputados que obtuvo, 3 son expulsados y sólo queda 1 que pone sus condiciones cuando se presenta la ocasión de aprobar una ley como la del del pin parental. Llega un momento en el que Ciudadanos se percata de que la derechización no le está dando buenos resultados. En el Congreso de los Diputados pierde 30 escaños de una tacada, su líder Albert Ribera abandona el barco, y la debacle sufrida en las elecciones catalanas es el remate, como solemos decir los almerienses, para un partido que llegó a ser el más votado en Cataluña. Para sacar la cabeza se necesitan gestos que identifiquen al partido con el centro liberal del que sus dirigentes hacen gala, y es en Murcia donde deciden unir sus escaños a los del PSOE para formar un gobierno con mayoría suficiente, arrinconando a VOX. Los seis parlamentarios con los que cuenta Ciudadanos firman un documento, comprometiéndose a presentar una moción de censura junto a los socialistas, alegando los tejemanejes con las vacunas, que pueden ser una buena razón. No pasan 24 horas desde que se anuncia la noticia, cuando tres de los firmantes dan marcha atrás y el presidente murciano del PP forma nuevo gobierno incorporando a los "arrepentidos" en el ejecutivo. De momento, así queda la cosa, pero con un reparto de papeles entre los partidos que unieron sus votos para formar el gobierno, que pueden crear problemas: El PP mantiene sus 16 diputados, Ciudadanos se rompe, tres permanecen en el partido y tres forman el grupo de los "arrepentidos", y de los cuatro representantes de VOX, solo 1 se mantiene. Digamos que, hechas la cuentas, en la Asamblea Regional de Murcia hay cinco grupos procedentes de la Plaza de Colón: dos para formar un gobierno en minoría y tres para dar batalla.