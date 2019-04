El derecho humano a la vivienda

El art. 47 de la Constitución Española declara que "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna". Yo me pregunto, ¿a quién podemos exigirle su cumplimiento, para que no se siga jugando con las vidas de las personas? En Almería el número de viviendas sin ocupar es desconocido, pero se ha podido constatar que siguen dándose desahucios. Al creciente número de viviendas vacías hay que añadirle las arrebatadas por los bancos, quienes dejan a las propietarias en la calle y con enormes pérdidas. No son pocas las almerienses que viven estas horribles situaciones. Por ejemplo, en 2018 se dieron en Almería más de 446 desalojos en alquileres y el 12,1 % de las casas en venta, en relación al total disponibles para su compra, pertenecían a bancos. Desde mi postura no llego a comprender para qué se quieren viviendas cerradas, cuando hay familias completas que están siendo despojadas del abrigo de sus hogares, viéndose con sus vidas totalmente destrozadas. Actualmente, el Ayuntamiento de Almería, a través de la empresa Almería XXI, sigue construyendo casas (su desdén es tácito). Desde Izquierda Unida entendemos que es más urgente desarrollar un parque de viviendas, firmar protocolos y convenios con entidades como Bankia y Sareb (conocido como el banco malo) o penalizar a los bancos con residencias vacías . Queremos que las casas deshabitadas vuelvan a ser hogares, a través del fomento de viviendas sociales. Es necesario impulsar el alquiler social, sin que su pago supere el 30% de los ingresos familiares, para que así acceder a un domicilio sea asequible para todas. Queremos que las familias y jóvenes accedan a una vivienda, sin hipotecar su presente y su futuro. Así, se podrán permitir condiciones de derecho y disfrute similares a las reflejadas en el art. 47 de la Constitución. Desde las administraciones debemos centrarnos en despertar sensibilidades, para ser conscientes del drama que muchas ciudadanas vienen padeciendo ante estas injusticias. Tenemos la obligación de mejorar las necesidades de las personas y de cumplir lo establecido mediante la ley y no solo utilizar dichas leyes para desahuciar, hipotecar o arruinar la vidas de las personas. Debemos defender el derecho que tenemos todos a vivir en condiciones dignas y a que se cumpla la ley. No solo que nos sirva para jurar o prometer ante o sobre ella.