No me importa demasiado el origen concreto del misil que ha dinamitado un hospital en Gaza. Me importan los muertos civiles que han quedado allí, una vez más, víctimas de un conflicto que solo les toca -y les seguirá tocando- sufrir, sea cual sea el desenlace. No hay misiles santos y misiles diabólicos, de la misma forma que las manos que los envían no se dividen en puras y mancilladas. Sí hay víctimas (quienes los padecen) y verdugos (quienes los activan). Esas armas están cargadas de muerte y destrucción a inocentes, seres indefensos, anhelantes de un mínimo resquicio de respeto al derecho de vivir en paz que reclamaba Víctor Jara. Más aún, ese indiscriminado instinto criminal no diferencia a los actores principales de este conflicto, de todos los conflictos bélicos, abonados al más descarnado desprecio hacia la vida ajena.

Me entristece profundamente que el pueblo palestino esté abocado a un destino inexorable y fatídico, completamente indefenso ante la doble agresión a la que se enfrenta a diario: la del exterior (que lo bombardea de manera impenitente), la del interior (que ha instaurado una dictadura teocrática).

Mientras Gaza día a día se convierte en un escenario de pavor y muerte , los EE. UU. vetan las resoluciones de Naciones Unidos, Biden y Sunak viajan a Israel para testimoniar su apoyo incondicional a Netanyahu, la UE observa sin mirar desde una perspectiva tibiamente sospechosa. Parece como si una parte del mundo temiera asumir la cruda verdad de lo que está sucediendo allí. Solo Xi Jinping ha sido claro y explícito, abogando por la creación de dos estados independientes, lo que supondría cumplir con una resolución de la propia ONU que lleva décadas pendiente. Aunque, de momento, nada impide que las bombas sigan cayendo, que se haya abierto un mínimo corredor humanitario, a todas luces insuficiente, que los seres humanos secuestrados por el ejército israelí y por Hamás tengan la peor de las perspectivas.

Sinceramente, no entiendo cuál es la diferencia entre el exterminio a través de campos nazis o el que se lleva a cabo sepultando a la población bajo las bombas en Gaza. La cruel historia de la Shoá no dota a Israel de un salvoconducto ilimitado para realizar atrocidades como las que se están cometiendo. En esto, por cierto, están de acuerdo muchos sectores del pueblo judío. Con la irracionalidad que comporta todo proceso violento, florecido una vez más el antisemitismo endémico, nunca desterrado por completo de las sociedades occidentales. De nuevo, vuelven a quemarse sinagogas, vuelven a desempolvarse los rancios estigmas del pasado, vuelve a obviarse una distinción tan elemental como que no todos los judíos son sionistas.