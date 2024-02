¿necesitan los socialistas que se hunda todavía más el Psoe para que las voces de los militantes se unan a las de aquellos viejos que vienen diciendo que el camino de Sánchez, siguiendo las locas audacias políticas de Zapatero, solo les acercaba cada día al más oscuro de los tiempos del partido, al mayor precipicio de los últimos cuarenta años? Los votantes gallegos le han puesto al Psoe alrededor del cuello la soga que viene siendo anunciada desde hace tiempo por hombres como Felipe, Alfonso y otros dirigentes del Psoe. El batacazo ha sido el esperado por el socialismo. Sigan por ese camino, sean cobardes a la hora de enfrentarse a Pedro Sánchez y la cuadrilla que con él gobiernan en el partido, y las derrotas seguirán llegando hasta el exterminio final.

No digan que no se les ha venido anunciando, y no desde la derecha, los mensajes llegaban desde las propias filas del socialismo, pero no interesaba hacerles caso, el narcisista de presidente de gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, controlaba las voces en los parlamentos, en las ejecutivas provinciales y en las locales. Todo se le ha permitido, acostarse con secesionistas catalanes, racistas vascos, e independentistas varios. Pasarse las voces de los jueces por el forro de sus caprichos, y jugar en el parlamento a mantener el poder, su poder, por encima de cualquier otro interés. No nos debe extrañar el resultado del pasado domingo en Galicia. El Psoe ha recibido lo que se ha venido buscando a lo largo de los últimos años, que no le eche la culpa a nadie, se lo ha ganado a pulso, día a día, cruzando todos los límites, todas las líneas rojas. La ética y la moral no ha sido óbice para su gobierno. Los voceros del sanchismo en Almería saldrán a contarnos lo mucho y bien que ha hecho este gobierno por el agua para nuestros regantes, por el ave, por esa agricultura que estos días se manifiesta en las calles y puertos, por la seguridad de los vecinos y de los servidores del orden público, por los vulnerables, por la educación, por la tan prometida vivienda, por, por, por… Habría que preguntar a los gallegos por qué el Psoe ha perdido cinco escaños, pasando de catorce a nueve, el peor resultado de su historia, es posible que ellos tengan otra explicación, lo mismo es que entre votar a un partido independentista o el que acaba pactando con esos secesionistas y delincuentes, es preferible votar al original, no a la copia, con ello lograran mayor poder para doblegar a un partido y a un líder a dejarse arrastrar a los infiernos políticos. Y el Psoe está dispuesto a bajar a ese averno.