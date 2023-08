Ahora que el PP ha sido el partido más votado, pero no le han salido las cuentas para formar gobierno, hay quienes consideran que lo mejor sería un acuerdo entre los dos partidos con posibilidad de gobernar en España y no depender de los extremos. Una práctica en la que no repararon en abril de 2019, cuando el PSOE fue el partido más votado y hubo que repetir elecciones en el mes noviembre porque, para el bloque de la derecha, la lista más votada, entonces no gozaba del derecho a presidir el gobierno que ahora le atribuyen. Quien sí hizo un intento de pactar con el centro derecha fue Pedro Sánchez ofreciendo al presidente de Ciudadanos, cuyo partido había pegado un subidón con 57 escaños, la posibilidad de formar un gobierno compartido. Pero, posiblemente alucinado con el triunfo, Albert Ribera imaginó buenas perspectivas para su futuro político y rechazó la oferta. En noviembre hubo que repetir elecciones, Ciudadanos dio un batacazo quedándose con 10 escaños, Albert Ribera hace mutis por el foro, le sustituye Inés Arrimadas que con sus intervenciones extremas en el Congreso, se integra en de bloque de la derecha de la Plaza de Colón y el partido de centro derecha desaparece. Pedro Sánchez consigue el apoyo de una mayoría parlamentaria y forma un gobierno de coalición con Podemos. Desde el día que tomó posesión ha sufrido el acoso permanente de los tres partidos de la derecha, con el único objetivo de acabar con el sanchismo. Los tres partidos forman una piña, calificando al gobierno de ilegítimo. Votando en contra de cualquier proyecto de ley que se presenta para su aprobación en el Parlamento, sin atender al contenido. Machacando con la cantinela de Bildu, los filoetarras y los que quieran romper España. El giro a la derecha se manifiesta como si el PP quisiera mantener en sus filas a quienes sientan la tentación de seguir los pasos de Abascal y acabar apostando por VOX, y Ciudadanos se apunta al carro sin complejos. En las elecciones autonómicas y municipales Ciudadanos ya no existe y el avance de la derecha extrema se consolida con pactos formados por el PP y VOX, a quienes las encuestas dan por ganadores en las elecciones generales. Ante el peligro de un gobierno con la ultraderecha, una mayoría reacciona poniendo freno a su trayectoria. Muchos serán de centro derecha, que apostarían por un gobierno pactado con el PSOE, pero ya no hay un partido de centro derecha con 57 escaños que los representen.