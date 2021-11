Cinco desgracias y el prisionero Montesquieu

Valencia, 13 de noviembre de 2021. En las murallas de la ciudad pueden verse con nitidez las cicatrices que dejaron las balas de los cañones del ejército napoleónico (junio de 1808) véase desde la calle Lepanto. Por lo visto había que añadir otro episodio de sufrimiento a tan antigua e importante ciudad española. En la capital del río Turia se representó una obra de teatro, género político-trágico, que me aventuro a titular Las cinco desgracias. Lo llamaron "Otras políticas", no obstante, pienso que "Cinco desgracias en pro una dictadura comunista" es el cartel que se ajusta a la realidad de las intenciones y acciones de sus cinco hacedoras. Encabezaba el reparto la ministra de desempleo y cooperación para la destrucción de la Nación y Economía de España. Encantadas todas de conocerse en el empeño de contribuir al adoctrinamiento sobre símbolos e ideologías para el sometimiento de la sociedad en general, y de las mujeres en particular, la portavoz del bochornoso evento declaraba "Es el comienzo de algo que va a ser maravilloso". Estudiando historia, leyendo literatura, libremente claro, una de las primeras cosas que aprendes sobre los usos y costumbres del poder es, que cuando te dicen este tipo de cursiladas, o que "son los padres del pueblo, las madres de la matria", "venimos a cuidar de la gente", "queremos la felicidad del pueblo", estamos ante tiranos, aspirantes a déspotas sin humanidad, ilustración o dominio de sí mismos. Días antes, el dueño de la batuta castrochavista que dirige este coro de Moiras, declaraba con respecto al acomodo de jueces que han perpetrado en el Tribunal Constitucional lo siguiente: "El prestigio del Tribunal Constitucional es ninguno". "Hay que avanzar en un cambio en la correlación del Tribunal Constitucional". Para tener poder sin límite alguno hay que apoderarse de la justicia. Augusto-Felipe y Tigelino-Alfonso declararon irresponsablemente "Montesquieu ha muerto" en 1985. Ahora si pueden borraran cualquier recuerdo de Montesquieu, o de Hammurabi, si les conviene. Eso es el social-comunismo desde que llevaron a cabo la primera revolución en México en 1910, Rusia 1917, China 1945, Cuba 1959, etc. El comunismo es como demuestra su historia, la antítesis de la democracia liberal. Montesquieu escribió: "Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder".