La desmemoria. Una historia desconocida

Yo pensé que con el pacto firmado por todos los partidos con representación en el Parlamento Español durante la Transición, el hacha de guerra había quedado enterrada para siempre ¡Qué ingenuo fui! Una guerra y más una guerra civil, siempre es de una crueldad terrible. Y lo es por parte de ambos contendientes. Eso es así y lo seguirá siendo siempre; por eso hay que intentar por todos los medios evitar cualquier tipo de guerra de cualquier grado de intensidad; porque una vez desencadenada una contienda se van al traste todos los acuerdos firmados en Ginebra, las recomendaciones de la ONU, los pactos de no agresión y las buenas intenciones de los mediadores internacionales resultan inútiles. El objetivo de cada bando es ganar al contrario y cuanto antes mejor. La guerra es muy costosa y el primer zarpazo puede resultar decisivo, por eso el golpe debe ser mortal. Este no es el caso de Rusia en Ucrania. Fallaron los servicios de información e infravaloraron la capacidad defensiva de Ucrania y la moral de sus tropas y de la población civil. Decía Margaret Thatcher que lo peor de una guerra es perderla. Cuando dijo esto la premier ministra inglesa, no contaba con España, donde los vencidos están ahora en el poder, mientras remueven las tumbas de los que creían que ya disfrutaban del descanso eterno. Bueno remueven la tierra solo de la cuneta derecha; los huesos que puedan estar en el arcén izquierdo, no interesa a nadie, no tienen ningún valor, incluso puede molestar.

Retomando el tema de hoy, yo estoy seguro sin ningún resquicio de duda, que ambos contendientes en nuestra guerra hicieron barbaridades, porque así es la guerra. Al hilo de esto voy a contar una historia, que sé de antemano que algunos la calificarán de chascarrillo, porque se presta a eso, de no ser porque se trata de un asesinato horrendo y esperpéntico. Me voy a limitar a narrar unos hechos que tuvieron lugar en Alcolea el 7 de septiembre de 1936. La fecha y los nombres se pueden comprobar en los libros de registro. Ese día por la mañana llegaron al pueblo unos milicianos procedentes de Berja con un papel amarillento y doblado cuatro veces, que el cabecilla se sacó del bolsillo del chaleco, en el que figuraban escuetamente 4 nombres. Fueron preguntando por ellos de casa en casa y la gente con buena fe le indicaron dónde vivían, que en un pueblo agrícola y a media mañana estaban todos en el campo. Uno de ellos era Juan Moya, primo de mi madre, que se incorporó rápido a la comitiva. A continuación se unió al grupo otro de los que figuraban en la lista. El tercero era mi tío Cayetano, hermano de mi padre, que su mujer le dijo que estaba en una finca que tenía a media hora del pueblo. Fueron a por él. En cuanto al cuarto hombre preguntaron por él a un labrador que, con la azada al hombro, regresaba a su casa, porque se aproximaba la hora de comer. Éste le contestó que el hombre por el que preguntaban estaba muy malo - parece que está tísico, hace tiempo que no sale a la calle - le contestó. Aquello de llevar un enfermo contagioso a Berja no les gustó mucho a los milicianos y en su lugar se llevaron al hortelano viandante con un simple: “Ah, pues tu mismo”.

Cuando mi padre llegó a casa, que también estaba en el campo, le dijeron que a su hermano se lo habían llevado unos milicianos a Berja. Él se imaginó lo peor; así que aparejó el mulo y se marchó hacia Berja a toda prisa. Al llegar al Barranco de los Caballos que está a mitad de camino, se encontró con otro alcoleano que venía de Berja y este le dijo escuetamente: dese usted la vuelta, porque a los cuatro los han matado en la puerta del cementerio y ya no se puede hacer nada. Los cuatro tuvieron la desgracia de estar: dos de ellos en su casa, otro labrando la tierra que había conseguido comprar después de 20 años de emigración entre Brasil y Cuba. El cuarto simplemente pasó por la Calle Real en un momento inadecuado. Ninguno de los cuatro tuvo la oportunidad de defenderse en un juicio bueno o malo, ni siquiera de saber de qué se les acusaba. Al acabar la guerra condenaron a muerte a un hombre del pueblo al que juzgaron y fue condenado a la pena capital. No puedo asegurar que el juicio fuese justo o no, pero tuvo un juicio. Resultado de la Guerra en Alcolea: cuatro asesinatos de un tiro en la nuca, que no figuran en la Memoria Histórica ni van a figurar nunca y un muerto del otro bando que sí está en la Memoria Histórica.

La propaganda no es un arma nueva, ha existido siempre; la utilizó Alejandro Magno en sus campañas en Asia y la utilizaron también los romanos en su vasto imperio, pero la tecnología con que cuentan todos los países del mundo ahora, incluso los que pasan hambre, para dar difusión de cualquier hecho verdadero o falso casi en tiempo real, es impresionante.

Hace unas noches el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia en una rueda de prensa en Nueva Deli tuvo la desfachatez de decir que Ucrania había invadido Rusia. La carcajada de los periodistas fue apoteósica y el señor ministro ni se inmutó. Pero en España ya estamos acostumbrados a oír cada día un despropósito, a cual mayor, y tampoco nos inmutamos.

La Historia es la suma de pequeñas historias y esta es una de ellas. El cambiarla, tergiversarla u ocultarla es inmoral y obsceno, lo haga quien lo haga.