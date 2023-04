Lo único que he hecho para "escribir" esta despedida, ha sido pedirle a GPT que me de "texto con frases sobre conversación grosera", y me ha dado estas 6 respuestas: 1. "La conversación grosera solo demuestra una falta de respeto y consideración hacia los demás". 2. "No hay necesidad de usar un lenguaje grosero para hacerse entender, la comunicación puede ser efectiva sin recurrir a la vulgaridad". 3. "Una conversación grosera puede ser una señal de inmadurez emocional y falta de control de impulsos." 4 . "La grosería en una conversación puede tener un impacto negativo en la imagen que los demás tienen de ti, y en la calidad de tus relaciones personales y profesionales." 5. "La falta de educación y respeto en una conversación puede llevar a malentendidos, conflictos y la ruptura de relaciones importantes." Y 6. "La conversación grosera puede herir los sentimientos de las personas y causar daño emocional, por lo que es importante ser consciente de cómo hablamos y cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás". Ha sido un experimento-prueba que tiene su "gracia".