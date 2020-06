Un despilfarro innecesario

La crisis económica que viene tendrá consecuencias desoladoras en muchas familias y en el tejido económico de nuestro país. Con este panorama, se hace imprescindible recortar en gastos superfluos e innecesarios. La educación casi nunca es un gasto superfluo. Buena parte de la ciudadanía consideramos que todas las etapas, niveles y enseñanzas deberían ser totalmente gratuitas, dede los cero años hasta los másters universitarios.

Este año toca renovar libros de texto en 1º y 3º de ESO, además de la reposición habitual de todos los libros de 1º y 2º de Primaria. Hoy en día, con más diversidad y riqueza de materiales didácticos que nunca, y con las oportunidades formativas que ofrece Internet y los recursos digitales, con los propios libros en formato digital, sería necesario revisar este programa. Sabemos que algunos centros educativos, con claustros valientes, han decidido eliminar el libro de texto, y dedicar esa dotación económica a todo tipo de recursos didácticos... aunque mientras no se dé un auténtico cambio en la mentalidad y la metodología del profesorado, y nos sigamos empeñando en utilizar libros de texto, este gasto no debería recaer en las familias.

El tema, sin embargo, es un poco más complicado. Tenemos libros de texto ya. Por tanto, la renovación no tiene porqué ser necesaria. Se puede continuar con los libros actuales, con una pequeña dotación económica para reposición (libros estropeados, o perdidos). Máxime cuando sabemos que en el plazo de un año, aproximadamente, saldrá una nueva ley de educación (LOMLOE) que provocará comprar nuevos libros, con lo que la duración de estos manuales estará limitada a un curso, o dos como máximo. Los libros cuestan 250 euros por alumno en 1º de ESO, y algo más en 3º de ESO. Además de los de 1º y 2º de Primaria, que se cambian todos los años. Hagan números. ¿De verdad es el momento de hacer esta inversión? ¿no es preferible más dotación de profesorado y espacios para el curso que viene, ante la pandemia, o sin ella? Incluso, si no se quiere dedicar a educación, ¿no existen otras necesidades más acuciantes que un libro que ya tenemos, y que solo durará un año? El consejero firmó el compromiso hace meses con las editoriales, pero cuando hay voluntad política, se puede cambiar la constitución o hacer una reforma laboral en tiempo récord. No es momento de gastos inútiles. Es momento de centrarse en lo importante.