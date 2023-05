En la literatura clásica el reto ante la adversidad los dioses la alimentaban con la venganza. Pero para desgracia de los de su época, con la connivencia de pensadores políticos como Platón y Aristóteles, los dioses nunca fueron sufridores de un proceso electoral donde los mortales pudieran decidir acabar con aquella gentuza dorada que habitaba el monte sagrado. Sin embargo, por suerte, ahora los retos ante la adversidad se resuelven con las urnas. De aquí a unos días los candidatos al Olimpo municipal de la ciudad tienen el reto de hacerse dignos de esa divina grandeza de subir al Olimpo, pero antes sufrirán con quienes banalizan el voto, se abstienen y mandan a los dioses a la mierda, que podría ser uno de los efectos colaterales de la falta de control sobre la práctica democrática. También se perderán votos en ese magma tenebroso de partidos enconados en el griterío histérico de los extremosos a la izquierda del PSOE y los que insultan desde su ideología xenófoba, como engordados por un rencor antiguo, desde la extrema derecha, y así amasar entre unos y otros una bronca diaria contra el bipartidismo sintiendo que así luchan mejor contra la adversidad y el destino. Otros aceptarán permanecer en su miedo instintivo, el miedo que te hace sentir perdido cuando decides cambiar lo que siempre has votado, pero eres consciente de que los actuales inquilinos del Olimpo han dejado un aura rancia de vieja política, anquilosada, que condena a la ciudad a un desierto de deseos y modernidad, ahíta de necesidades y belleza hasta convertirla en estos últimos veinte años en una ciudad inconsciente de su adversidad. Son gente inteligente que siempre han votado el exquisito conservadurismo de un PP rocoso y aceptado con cierto estoicismo esa continuidad. Pero ahora se debaten en la adversidad de la duda porque la opción que se presenta, envuelta en el mismo tono correcto y previsible, no habrá forma de que l se salga del pentagrama de la partitura que le dejarán tocar. O se rebelan porque que creen necesaria una nueva moral, otra forma de gobierno, otra forma de participación, un nuevo estilo de hacer política y se arriesgan al cambio contra el desaliento y votan la otra opción posible, que es parte esencial del sistema, los socialistas, a pesar de su desvanecimiento en la ciudad, pero cargados de desesperación y de rabia, dispuestos a hacer saltar el horizonte, sabedores de que los moradores del Olimpo en los últimos veinte años han sido los pilotos de una nave que iba sola, conducida sin pasión, como una herencia maldita, incapaces de definir el trazado del rumbo a seguir, reuniendo pedazos de ideas procedentes de aquí y de allá que son retazos de olvidos de estos últimos veinte años de Olimpo municipal. En fin, cada almeriense tiene un limite secreto, una meta, un objetivo,un proyecto, una idea inamovible, que no está dispuesto a abandonar a la adversidad del destino, sólo uno, que es el destino de su voto. ¿Cuál es el destino del tuyo?