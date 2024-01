Imagino que la Seguridad Social hace estudios sobre nuestra esperanza de vida y la posibilidad que tenemos de alcanzarla. Digo lo anterior porque he leído en The Conversation un artículo sobre cómo son “los paisanos” que superan los 100 años de edad, cómo han sido durante sus vidas y sobre cómo siguen comportándose. Lo resumo a continuación en una especie de decálogo que podríamos denominar: “cómo destrozar las estadísticas” 1.- Son activos y participativos, con voluntad de vivir. 2.- Son sociables. 3.- Son personas perseverantes, trabajadoras y honestas. 4.- Han tenido criterio propio a lo largo de su vida, espero que no hayan sido “moscas cojoneras” y disculpas por la expresión. 5.- Siempre han tenido, y conservan, interés por aprender. 6.- Disfrutan de las pequeñas cosas cotidianas. 7.- A pesar de las dificultades, han sabido seguir adelante con sus vidas. 8.- Han superado retos para los que no estaban específicamente preparados. Les encanta aprender y son curiosos. 9.- Se mantienen activos; y 10.- Manifiestan amor a sus seres queridos y promueven actitudes de compromiso, responsabilidad y honestidad. Adenda muy importante: Desarrollan habilidades para aceptar sucesos negativos como parte de la vida. ¡Ah! y ese decálogo se cumple desde jóvenes.