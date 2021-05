El detalle de las primarias

Recuerdo, cuando adolescente, que mi madre insistía en la importancia de llevar una muda impecable, no quería que si ocurría un pavoroso percance, y tuvieran que operarme a vida o muerte, ella pasara vergüenza si el médico le indicaba que junto con todos los huesos, su hijo tenía la muda rota.

Han pasados los años y he comprendido que el calzoncillo era una metáfora de todo lo que hagamos. Hay que estar atento a los detalles. Vean, por ejemplo, lo sucedido con lo que sería una muda limpia en política: el Consejero de sanidad de Murcia. Se saltó la cola de vacunación y hoy Pablo Iglesias no está en política.

Acercándonos a nosotros, esta semana tal vez nos haya pasado desapercibido, lo que sería la versión andaluza del consejero murciano. Algo pasó en Ceuta -no sé cómo llamarlo para no ofender a nadie- y Vox amenazó al Gobierno andaluz con dejar de apoyarle si acogía Menas, que ya ves tú, son 13 en una Comunidad que abarca media España. ¿Puede ser la señal de elecciones en otoño?

Elecciones que pillarían a los socialistas renovando liderazgos. No sé si se han dado cuenta, pues cuando no se tiene el poder, sólo se es noticia si atropellas a un gato, pero mientras nos dedicábamos a lo importante, poner una nota en el móvil recordando que hay que reservar mesa si queremos tapear y reactivar la hostelería, por aquí -Almería- han pasado los dos candidatos a dirigir el socialismo andaluz. Es un placer ver las fotos y comprobar cómo, tras una meditada reflexión, algunos destacados susanistas, a la sazón cargos públicos, han concluido que el partido que les alimenta desde la infancia, necesita renovación de cargos, y por tanto se fotografían con el candidato sanchista. Como un aval, para ellos mismos, de continuar en el cargo. Pensarán que al revés también habrá ocurrido. Si lo creen, es mejor que no se dediquen a la política. Esta requiere dispone de una mente flexible, pero siempre hacia el lado del que sopla el viento.

Ahora bien, ¿puede un líder confiar en quien es el primero en abandonarte cuando las palmas se tornan lanzas? Bien haría, el que gane esas primarias, recordar el consejo de Maquiavelo: la primera decisión de un príncipe debe ser rodearse de personas capaces y leales. Si lo hace se le tendrá por sabio, porque los eligió capaces y los mantuvo leales. Si no, se le tendrá por poco prudente pues falló en la primera decisión importante.