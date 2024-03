Nunca ha habido buena relación entre los sindicatos y las empresas privadas. Hace muchos años me lo contaba el amigo José Antonio del Rosal, viejo sindicalista de Ccoo al que el otro día le daban un merecido homenaje en tierras del mármol. Uno de estos días les tengo que contar la historia de este cordobés, que como otros muchos ciudadanos una mañana apareció por Almería y se quedó mirando, embelesado, el azul Mediterráneo que tenía enfrente. Han cambiado los sindicatos me dice, y no para mejorar. Conocí a Angelines hace un par de semanas. Trabaja en una empresa privada dedicada a la alimentación y es la delegada en un sindicato de clase. Es una de esas mujeres de las que se dice que la esencia va en tarro pequeño, y así es ella. Lo que le sobra, lo que la hace grande es el coraje con el que anda por la vida. No se quiso liberar, su sindicato se lo ofreció, pero no quiso que pudieran controlar su trabajo. Es consciente de que el día que deje el acta la empresa le va a crear más de un problema, le buscaran las vueltas para que se vaya. Hablamos del sindicato. Es una pena. Ellos, se refiere a los que mandan, no les interesa lo que ocurra en las empresas privadas, a las públicas, que es de donde sacan los liberados y las subvenciones. No les preocupa el trato que las empresas dan a sus trabajadores, dejan que campen a sus anchas. Los turnos son duros, los que entran a las seis de la mañana a las nueve ya no pueden más. No puedo decir que vayamos a golpe de látigo, pero no falta mucho para ello. Te contabilizan los minutos, y tienes que tener el trabajo realizado en los que ellos te marcan. A veces es imposible, pero tienes que hacerlo. Lo denuncias en el sindicato, pero ni caso. Lo haces en la empresa, y el que no quiera tiene la puerta abierta, te contestan. Te sientes impotente ante un trabajo que te desborda, unos compañeros a los que ves cansados, y un sindicato que se cruza de brazos ante estos problemas. Solo nos queda apretar los puños y seguir adelante. No es nuevo lo que nos cuenta. Hace años los trabajadores de una textil decidieron luchar en Almería por conseguir las tardes de los sábados libres. Había también una mujer al frente del movimiento, tenía coraje. Hablando con Angelines me viene a la memoria la pelea de aquellas trabajadoras, y de la mujer que estaba al frente de ellas. En la lucha sindical de las privadas, por qué será, pero siempre ha habido una Angelines, una Toñi.