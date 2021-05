El día de hoy

Hoy es uno de esos días, usted ya sabe, como de paso de cebra. Esos días desesperantes para los conductores cuando los peatones indecisos no aciertan a continuar, volver sobre los pasos dados o quedarse en medio. Es un día como de estado de alarma, pero sin estado; como de pandemia, pero sin máscara. Como el primer día de FITUR, pero sin turismo. Un día de segunda dosis de vacuna incierta.

Es un día sin cuentas. Sánchez comenzó el conteo hacia atrás a falta de cien días, según él, para alcanzar la inmunidad de grupo. En la fecha de cuando estas líneas se escriben, los recuentos son de cuántos entran por el mar Mediterráneo y cuántos salen devueltos por la valla en ese inhumano viaje de ida y vuelta Fnideq-El Tarajal-Fnideq. Invasión, conflicto diplomático, calculado, imprevisión, crueldad, irresponsabilidad, inaceptable, en fin, sustantivos, adverbios, adjetivos, gramática en lugar de categorías humanitarias, compasivas. Sombrerazo a Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil, Policías, Ejército y Voluntarios de toda índole.

Ayer fue un día, usted ya sabe, de presentaciones caso de 'España 2050'. Con la ciclogénesis de las Azores en pleno 2021, van y nos plantan sobre la mesa un documento a 30 años vista con el que se pretende esbozar las líneas maestras sobre las que debe definirse el futuro del país en cuestiones como economía, educación, desigualdad, cohesión territorial, empleo, pensiones o cambio climático. Bueno, bien, vale, ¿y de lo mío qué?

Lo mío, lo suyo, lo nuestro, es, por poner, la sanidad pública. Un año de espera para una intervención quirúrgica, o la insuficiencia de psiquiatras que traten a desempleados de larga duración. Otro poner por poner, es la cola de recogida de bolsas de comida. Pongamos otro poner, los berberechos de la vicepresidenta con boquita de cuento habrán caducado en el 2050 lo que viene a ser una metáfora del hambre en el 2021 y lo porvenir. Se podría embaldosar un patio de colegio con losetas de 'poneres', que esta es otra. Pobrecitos niños nuestros.

Hoy es uno de esos días, usted ya sabe, como de ahí te quedas y tú sabrás lo que haces, pero si te pones la segunda de AstraZeneca me lo firmas, no vengas luego con reclamaciones diga lo que diga el sursum corda de la Agencia Europea de Medicamentos. Cosas de la cogobernanza cuando no se quiere gobernar. Hoy es un día, usted ya sabe, como de pereza, de no levantarse de la cama.