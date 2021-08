El día de mañana

No recuerdo dónde lo leí, tampoco si era del todo fiable la información. Era de estos típicos enlaces que suelen salir en tu Facebook porque uno de tus contactos, seguramente, lo haya compartido sin leerlo, pero me sorprendió hasta el punto de tenerme una hora dándole vueltas al asunto mientras luchaba por sobrevivir en mi cama con el bochorno infernal que hemos pasado estos últimos días. Según dicha noticia, numerosos expertos habrían llegado a la conclusión de que las temperaturas que estamos teniendo este verano nos parecerán "frío" dentro de tres décadas. No sé ustedes, pero un servidor se va por la patilla solamente de imaginar que eso pudiese ocurrir. Puede parecer mucho tiempo, que no lo vamos a vivir y por eso pasamos del tema, pero seguro nuestros hijos y nietos, de pasar, lo sufrirán. Es debería hacernos tomar conciencia sobre lo importante que es respetar y cuidar la naturaleza, no tentar a la suerte dándole pellizcos al planeta. Hace treinta años se unificó Alemania y dentro de otros tantos nos derretiremos en nuestra propia casa. Porque claro, a ver qué valiente pone el aire acondicionado con el precio que tendrá la luz...