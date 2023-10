Aprimera hora, terminamos de organizar una escuela de familias en el Instituto. Cada dos semanas, familiares de todo el centro podrán venir para saber cómo acompañar a sus hijos e hijas en esa edad tan complicada y en su vida académica y personal. Será un profesor quien lleve a cabo la formación.

A continuación, en una reunión con tutoras y tutores de 3º de ESO se habla de cómo solucionar y prevenir problemas de convivencia desde un modelo basado en el diálogo. Diferentes docentes hablan de casos concretos de sus clases. En una de las clases, un grupo de chicos la tienen tomada con el chaval más tímido. En otro grupo, hay un chico «trans» al que no paran de molestar. Se plantea hacer una formación para todo el claustro sobre cómo hacer que este tipo de alumnado se sienta acogido y cómo solucionar los conflictos. Otros docentes hablan de cómo concienciarles en temas de igualdad, bullying, emociones, sentimientos, amor, diversidad sexual… Se habla de cómo intentar paliar el efecto del uso y abuso de los teléfonos móviles, las redes sociales, el tik-tok, la influencia de los «youtubers», el consumo de pornografía… Hablamos de hacer un plan integral, de ir todas las tutorías a una, de que el profesorado necesita formarse…

En la hora siguiente, un profesor termina de consensuar junto a su alumnado las actividades que van a hacer en el trimestre. En esa clase se decide exactamente lo que se va a hacer, los criterios de evaluación, se incluyen temáticas que el propio alumnado propone junto a otras que incluye el profesor... Todo se decide democráticamente.

A la hora del recreo, el coro del instituto se reúne para ensayar. Están preparando canciones para la celebración del día del flamenco y el día contra la violencia de género. Más adelante, durante el curso, prepararán villancicos, canciones sobre la paz…

Es un día cualquiera en un instituto cualquiera, un centro que no saldrá en los medios de comunicación, no obtendrá premios ni será referente para estudios de investigación. Tampoco será referente para la administración porque le preocupan las personas y no los papeles. Es solo un sitio más donde sus profesores y profesoras intentan hacer lo mejor que saben y dar lo mejor de sí mismos cada día. Avanzando, construyendo, planteando alternativas, formándose, dialogando, trabajando. Es mucho lo que queda por hacer, pero también es mucho lo que se hace.