La diarrea que nos salvó

Lo que impidió al ya famoso diputado acudir al Congreso y optar por el voto telemático fue una gastroenteritis aguda, aunque si hubiera sabido la que iba a organizar habría ido a su escaño con varios pañales, además de una dosis extra de pastillas. El hombre ha dicho que está destrozado por el error, hecho polvo (encima el estrés puede haberle reactivado la colitis), y por si fuera poco un veterano del PP dijo que estábamos ante "la gran cagada de la legislatura", y sabiendo la indisposición que sufría su compañero, ¿no pudo haber empleado otra expresión? Casero no es el único diputado que se equivoca ante una cosa tan sencilla como pinchar verde para el sí, rojo para el no y amarillo para la abstención, al parecer sus señorías se han confundido y se confunden mucho desde que se implantó este sistema. ¿Para eso les damos portátiles, tablets y smartphones de última generación cuando firman el acta? ¿Habrá que incluirles en el lote algunas palomas mensajeras para el voto no presencial? También es cierto que se votan muchas cuestiones en un mismo pleno y te puedes aturullar. Máxime si estás con gastroenteritis, te da un apretón y con las prisas para ir al baño, te lías. Ese día había 17 votaciones y nuestro hombre erró cuatro veces, todo un récord, tal vez tenía que haberse llevado el portátil al inodoro para pulsar con tranquilidad y no haberse levantado de allí en toda la tarde.

El caso es que al menos ese día una descomposición intestinal nos salvó de la descomposición política e institucional que nos inunda cual cagalera que no cesa. Una tropa de dirigentes que no nos merecemos, o sí, nos llevaba a hacer el ridículo en Europa (¿estos españoles quieren o no quieren los fondos?), pero apelando a la teoría del hoy alcalde de Madrid (habló de 'justicia divina' en 2018 cuando una concejala socialista también se equivocó y favoreció al PP), Dios escribe derecho con renglones torcidos y seguro que llamó a consultas al ángel de la guarda de Casero con la única intención de dejar solo al diputado ante la tecnología y la diarrea. Aunque sea una reforma insuficiente, los millones de trabajadores que se van a beneficiar con las mejoras introducidas deberían concentrarse ante las sedes del PP de todo el país con pancartas de apoyo a este benefactor involuntario, que el hombre, además de arroz blanco y pollo a la plancha, estará todavía con una dieta rica en tranquilizantes.