No es sorprendente lo que ocurrió hace dos días. Ese autobombo hacia su persona y cariño a sí mismo le convierten en un personaje político inigualable. Sánchez, una vez más, ha jugado a ser el director de cualquier serie de misterio con cambio de guión que incluso su partido no sabía. En resumen una más. Pero hoy España está de fiesta por el ‘día del trabajador’, algo que me hace reflexionar a colación con lo ocurrido con el presidente del Gobierno. Este hombre se coge cinco días porque sí para reflexionar sobre su vida con su mujer. Es decir, dile tú al médico de familia de cualquier centro de salud que puede irse a su casa cinco días porque lleva un mes con una ansiedad terrible. Para hacer eso tendría primero que ir a su médico y justificar con 300 informes lo ocurrido para que la inspección médica no le esté llamando al segundo día. Sé de lo que hablo porque lo he mamado. Es decir, un señor que es la segunda autoridad más importante del Estado se va de rositas cinco días sin dar ninguna explicación a nadie. Una vez más una levantada de la patita para manejar su territorio. Con una regeneración democrática, como decía, que nada tiene que ver con lo que vivimos. Principalmente porque tanto a un lado como al otro es vergonzoso. Ahora le toca a Sánchez hacerse la víctima, pero le recuerdo que él también con el tema Ayuso ha disfrutado mucho. En fin , ese cambio que se lo pregunten a los jóvenes un día como hoy. Ganan 1.300 euros y más de la mitad de su sueldo va destinado a pagar un alquiler, con una cesta de la compra en la que no entra ni el pescado fresco porque se les va de las manos. Unos jóvenes que son, y como decían, la generación mejor preparada para nuestra sociedad. Pero sinceramente, ¿de qué han valido tanta carrera o tanto máster para que después llegue un cualquiera sin haber estudiado nada a ser ministro de España? Eso sí, hasta para ser cajero de un supermercado te preguntan si tienes inglés. Por eso les digo que la regeneración política es un Óscar Puente, ministro de Transportes, diciendo a toda España :”Pedro Sánchez es el puto amo”. Jolín para eso hay que estudiar. Una tomadura de pelo, disfruten del día y tómense una caña