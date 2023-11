365 días de lucha contra la violencia machista

Este 25 de Noviembre, en el día por la eliminación de la violencia de género. UGT vuelve este día a reivindicar la erradicación de todas las violencias contra las mujeres; manifestaciones que se producen en todos los ámbitos: personal, familiar o laboral. El acoso en el entorno laboral junto a otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral son expresiones de violencia que atentan sobre la integridad física, psíquica y moral de las mujeres trabajadoras y para ello, los Planes de Igualdad en las empresas son un instrumento efectivo para combatir estas discriminaciones. Pero las empresas deben adoptar, independientemente del número de personas trabajadoras y previa negociación con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, un procedimiento para prevenir y actuar frente el acoso sexual, al acoso por razón de sexo o a conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral, informando sobre las conductas que no deben ser toleradas en los centros de trabajo y reafirmando su compromiso con la intolerancia de tales hechos, visibilizando una actitud proactiva respecto a la prevención de dichas conductas en la empresa.

Recientemente el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha publicado un nuevo protocolo para la actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo en el entorno laboral, que incorpora los nuevos avances normativos en esta materia como el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la Violencia y el acoso en el trabajo o la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la libertad sexual, y que se integraría prácticamente en el Plan de Igualdad de cada empresa, y en caso de no contar con plan, se depositaría ante la autoridad laboral competente. Un protocolo que precisa qué comportamientos son intolerantes en el ámbito de la organización tales como insinuaciones sexuales, flirteos ofensivos, comentarios obscenos, bromas sobre apariencia sexual, exhibición de fotos sugestivas o contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos, besos no deseados o acercamiento físico excesivo, o incluso el chantaje sexual, facilitando la identificación de conductas constitutivas de acoso sexual o por razón de sexo, incluso en el entorno digital, implanta un procedimiento sencillo para denunciar lo que está sucediéndole, sanciona en su caso al agresor y resarce a la víctima. No me refiero solo a conductas como las amenazas y agresiones físicas, gritos o provocaciones que constituyen el acoso por razón de sexo en el trabajo, sino a una dinámica más amplia que también incluye la existencia de conductas empresariales tales como juzgar el desempeño de una persona de forma ofensiva ocultando sus habilidades o esfuerzos, u ocultando los medios para que realice su trabajo, a la manipulación de sus herramientas de trabajo, dificultar el acceso a permisos, no permitir que se exprese o incluso las presiones a las personas que la apoyan. Todo esto también son actos constitutivos de acoso por razón de sexo.

La UGT en colaboración con el IAM, ofrece un servicio jurídico gratuito de Defensa legal para mujeres trabajadoras, ante las discriminaciones laborales por razón de sexo, que constituye un referente en la protección y garantía de los derechos de conciliación desde una perspectiva de no discriminación por razón de sexo para cualquier mujer esté o no afiliada al sindicato y accesible desde cualquier punto de la geografía andaluza.