Te he dicho alguna vez que eres la pera?, si la pera. No te imaginas las veces que me he arrepentido de haberte encontrado. Porque si, antes de ti, yo tenía vida. Cuando no la he tenido ha sido después. Desde pequeña te enseñan a trabajar incansablemente: la tarea, ir a clase, actividades extraescolares, etc.., dúchate, lávate los dientes, no pares, no pares…..De mayor quieres ser algo en la vida: médic@, rentista, abogad@ o empresari@, cualquier cosa que te de identidad social, dinero, fama, y si es posible, destacar sobre todas las cosas. Es así de simple, en esta sociedad en la que todo se compra y se vende, no hay dioses domésticos como en la India. Aquí nadie ha oído hablar del "dios de las pequeñas cosas", ese que se recrea en una tarde de lluvia con olor a tierra mojada, o en una preciosa puesta de sol, en una tarde otoñal, donde todo se convierte en color miel y esmeralda. Los ocres y marrones con que se visten las hojas de los plátanos orientales, dan un aire romántico a las calles de una ciudad sin alma, y se respira magia. Pero claro, crecemos, tenemos aspiraciones, nos han enseñado que trabajando duro tendremos mejor futuro, que hay que comprar vivienda y coche, que hay que salir de vacaciones,….Y todo eso, se paga. Se paga, sí. Con moneda contante y sonante, que solo consigues trabajando duro. Y pasa lo que pasa, te pierdes los atardeceres, las primeras palabras de tus hijos, sus primeros pasos…Un día te encuentras en casa a una linda muchacha, que era esa pequeña que se agarraba a tus piernas, llorosa, y te decía: "mamá, no te vayes". Y te preguntas: donde estaba yo, cuando creció?. Y ya estás en el futuro, con tu casa pagada, tu coche nuevo, algún que otro viaje en la mochila, y la vida: una desconocida, que ha pasado por ti como una apisonadora. Pues eso, que eres la pera, que eso de que el trabajo es salud, era puro opio, que sin parquet en la casa y con un coche más modesto, quizá hoy sabrías como creció tu hija, quien es ese hombre que ha estado a tu lado, envejeciendo lentamente, todo el arco de colores que tiene una primavera, y a que sabe el otoño. Adorarías a muchos "dioses de las pequeñas cosas", que formarían el universo del recuerdo de lo que ha sido tu vida, aspirada intensamente, como un inmenso sorbete de champán.