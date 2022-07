Del dicho al hecho, abuela en el estrecho

Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien, más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y..." Así comienza la reflexiva definición de José Saramago sobre qué es un hijo. Coincido en cada una de sus líneas, más allá de si el regalo proviene de lo divino o lo humano, pero añadiría que "ser padre es el mayor ejercicio de paciencia que el ser humano puede llegar a hacer". Cuando son pequeños y comienzan esos berrinches que se suceden por doquier, esos que "según los expertos" se pueden batallar sin alterarse, con apenas unos ejercicios en los que siempre has de comenzar respirando profundamente, mirando a tu hijo a los ojos con calma, hablándole con cariño, etc y que a la hora de la verdad acaba en desesperación. Eso sí, hasta que la abuela entra en escena. Esa que sigue siendo tu madre, pero a la que no reconoces porque su comportamiento difiere mucho del que tuvo contigo en tu infancia. La que sentaba delante del plato y si no te gustaba simplemente te levantabas sin probar bocado de otra cosa y que ahora no entiende cómo eres capaz de incluir guisantes en un almuerzo sabiendo que a tu pequeño no le gustan. Ay, los hijos. Ay, la abuelas. Bendición y locura a partes iguales.