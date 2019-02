A nueve dígitos de la Junta

Almerïa está ahora más cerca de la Junta de Andalucía de lo que estaba hace unos meses. El nuevo estilo de gestión que está poniendo en marcha el presidente Juanma Moreno garantiza a los almerienses un trato más cercano, más presente y, sobre todo, más eficaz. En la reciente visita que realizó al Ayuntamiento el Presidente Moreno, lo dejó bien claro ante los medios de comunicación: "El alcalde de Almería está ahora a nueve dígitos del presidente de la Junta. Para hablar conmigo no tiene más que marcar mi número." Esa diferencia es muy importante, sobre todo si la comparamos con la desidia y el desinterés que no procuró oculta su predecesora, Susana Díaz, en sus relaciones con el Ayuntamiento de Almería. En esa entrevista, le dije al Presidente Moreno lo mismo que ya le dije a la presidenta Díaz, y que es también lo mismo que en su día, el anterior alcalde, Luis Rogelio, trasladó a los presidentes Griñán y Chaves: que Almería necesita más atención de la Junta. A nadie escapa que la relación entre ambas instituciones ha estado marcada por una interminable secuencia de desencuentros, retrasos y olvidos. Pero también es cierto que es necesario pasar página y asumir que culpas y razones enfrentadas son malas herramientas para hacer ciudad. Esa realidad, que se ha sostenido en el tiempo durante demasiados años, tiene que tener necesariamente los días contados. Creo que hablo en nombre de todos los almerienses si digo que ya es hora de acabar con décadas de olvido y marginación. Y también digo que, como alcalde, no sólo no pienso soltar la bandera de la reivindicación sino que ahora, con más motivo, la voy a seguir defendiendo ante mi amigo y mi presidente Juanma Moreno. De hecho, he entregado al presidente Moreno un amplio dossier con todas las reivindicaciones y asuntos pendientes que el Ayuntamiento de Almería tiene con la Junta y con el mismo denominador común: la falta de voluntad y la desidia. Estoy convencido de que, gracias a este nuevo estilo y a este nuevo tiempo de relación que se abre entre la Junta y Almería, la próxima vez que el presidente de la Junta visite el Ayuntamiento muchos de los problemas de los que hemos hablado se habrán resuelto o estarán resolviéndose. Y vamos a trabajar juntos para cumplir esa vieja máxima de que el mejor modo de predecir el futuro es crearlo. A ello dedicaremos todos nuestros esfuerzos.