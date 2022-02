La dignidad de los inmigrantes ennoblece al campo

El asentamiento de Los Nietos en Níjar empieza ser historia. Tras la hoja de ruta marcada por el Ayuntamiento y la colaboración de empresarios, ONG, Cajamar y gobiernos autonómico y estatal, "ejemplo de cogobernanza", como señala la alcaldesa, Esperanza Pérez, ya se están levantando las más de 60 soluciones habitacionales, que brindarán una oportunidad digna para vivir a la población migrante allí asentada y contribuirán a mejorar la imagen de la zona, a nivel turístico y agrícola, para ganar competitividad en Europa. Mejorar las casas de los inmigrantes que trabajan en las explotaciones agrícolas (Poniente, Levante y Costa de Níjar) es un reto de ingentes proporciones, que esta tierra debe situar como prioridad. Urge acabar con imágenes que no deseamos ver, pero que están ahí. Llega el momento de afrontar, con los instrumentos necesarios y con el compromisos de todas las partes , la viabilidad de la edificación y funcionamiento de dotaciones habitacionales, dirigidas a trabajadores inmigrantes. La primera edil de Níjar lo supo ver desde hace tiempo. Busca avanzar en ennoblecer el trabajo de aquellos que laboran en nuestros campos, a la vez que la imagen de la agricultura de Almería en el exterior ganará enteros. Los intentos, desde los famosos sucesos de El Ejido, han sido muchos. El camino andado es importante, a pesar de que el trayecto por recorrer aún es largo y jalonado de clavos y espinas. Pero lo que trasciende, lo que hace en esta ocasión que exista una posibilidad real de lograrlo es la voluntad de las partes y la vigilancia que desde Europa ya se ejerce sobre el modo de vida de aquellos que cultivan las hortalizas, que cada día consumen en los supermercados del viejo continente. La competencia es mayor cada día, y si no somos capaces de salir airosos de este maremoto, la ola que produce nos arrastrará. Lo que está en peligro es el modelo Almería y su supervivencia. No temo que fracasemos. Al contrario. Al igual que logramos en un año acabar con los residuos fitosanitarios y avanzar en la senda de lo ecológico para erradicar las plagas, avanzaremos con la celeridad necesaria en las alternativas para que aquellos que colaboran de forma sustancial en que Almería sea la huerta de Europa, vivan en las mejores condiciones. La apuesta, que lidera Níjar, debe ser atendida por quienes tienen en sus manos voltear la imagen que proyectamos. Se aplicó y se aplica con éxito en Francia en la vendimia. Se ejerce ya con notable aceptación en la recogida de la fresa en Huelva y debe ser una realidad en Almería. Son los empresarios, con la colaboración de las administraciones, los que tienen en sus manos poner las bases de un futuro que se me antoja más humano, más digno y más decente. Y a dignidad no nos gana nadie. La primera piedra que acaba de poner Níjar abre infinitas posibilidades. No subirse al carro de la dignidad de nuestros productos en Europa es un riesgo que, en ningún caso, debe pasarse por la cabeza de quienes tienen en su poder cambiar la imagen de nuestros cultivos. Dejarlo en el cajón de los incumplimientos conllevará que muchas empresas no puedan vender en los supermercados del continente más pronto que tarde. Ese es el reto.