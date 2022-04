Quién dijo apatía

Cristina es madre de un alumno. Es enfermera y viene a hablar al alumnado sobre enfermedades de transmisión sexual. Moisés, padre de otra alumna, pertenece a un club de halterofilia y a través de él hemos conseguido hacer una exhibición. Alejandra es tía de un alumno, doctora en bioquímica y profesora de la Universidad de Sevilla. Se conecta desde allí para hablar sobre lo que significa ser científico. Un grupo de chicos de 2º de ESO hacen sesiones de rap y hablan sobre este estilo musical a sus compañeros y compañeras. Mercedes ha conseguido traer a sus dos asociaciones: Greenpeace y Movimiento Trinchera, para hablar de medio ambiente. Alicia es hija de Carmen, una de las orientadoras, y vendrá a hacer un concierto solista de guitarra y voz. Juan Antonio, antiguo alumno, actual estudiante de musicología, ofrecerá un taller sobre cómo hacer una canción. Toni, también antiguo alumno, hace beat-box y parkour. Lo sabe transmitir, como nadie. Blanca, madre de un alumno, habla sobre hábitos saludables. Patricia, madre de otra alumna y técnico de radiología, les habla de medicina nuclear. Tres colegios de nuestro municipio se suman a hacer actividades juntando alumnado de Primaria y Secundaria. Asociaciones, colectivos, instituciones, personas… hasta casi cien, en solo ocho días.

La noticia es siempre que el hombre mordió al perro, no que el perro hizo lo que se espera de él. No es precisamente este humilde espacio un sitio donde nos mordamos la lengua y nos dejemos sin criticar todo lo criticable, que para eso servidor no tiene ni tendrá jamás ataderos políticos, en lo que se refiere a partidismo.

Esta vez toca hablar de cosas positivas. Porque las hay. Muchas. Solo hace falta escuchar con interés, acoger, mirar y sobre todo abrir los brazos y el espíritu a todo lo bueno. Hablamos demasiado del individualismo, de cómo cada vez somos más depredadores, pensamos en el propio beneficio sin importarnos pisotear al otro, etc.

Cuando se pregunta abiertamente «¿qué quieres hacer?» y «¿te gustaría hacer algo conmigo?» (con estas u otras palabras) la respuesta es impresionante. Somos muchas más las personas con buena voluntad, con ganas de mejorar las cosas, que quienes destruyen. ¿Qué tal si empezamos a poner el énfasis en esto y no en todo lo malo? ¿por qué no lanzar a los cuatro vientos nuestro mensaje transformador? ¿por qué no cerrar filas contra quienes solo destruyen?