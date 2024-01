Tengo a gala, desde aquellos años en que Arqueros y Amate se peleaban por los presupuestos del gobierno, no hacerles demasiado caso a las cuentas que nos cantan los políticos. Justo es añadir que también tuvo su parte de culpa las que nos ofrecía el ayuntamiento de la capital en tiempos de Ramón Sedeño. Soy de los que creen que los papeles lo soportan todo, no se quejan, y que los presupuestos no dejan de ser folios y folios llenos de números que nunca se sabe, ni te garantizan, si se van a cumplir durante el año al que se dedican. Estamos en el 24. Javier Aureliano presentó hace semanas los de Diputación. No entro en las cuentas, no me interesan, los del Psoe han dicho que son irreales. Javier que son los que necesita nuestra provincia. Les dejo a ellos la polémica de las cifras, al final de este 24 sabremos si han servido o no para lo que se han elaborado. Dejando los números a un lado, lo que me ha llamado la atención son los conceptos a los que van dedicados, según el equipo de gobierno del Pp: Conservación del patrimonio, Identidad almeriense, Costa de Almería y Sabores de Almería. Lo de la conservación parece importante y necesario. Lo de la identidad creo entenderlo. Es como un cubo donde cabe todo lo que quiera el señor presidente. Por lo que creo que una explicación más amplia no vendría mal. En cuanto a dos frentes: Costa y Sabores de Almería, si de lo que se trata es apoyar a un grupo de empresas locales y al turismo, y con ello lograr réditos económicos para los almerienses, nada que objetar.

¿Y del resto de las necesidades que tienen los pueblos? Siempre he creído que si las diputaciones tienen su necesidad de existir está en dar apoyo a los pequeños municipios. Lo demás está bien, no digo que no, pero donde se le necesita es en esa Almería que se vacía, en esos pueblos acosados y perseguidos por los gobiernos central y los autonómicos. Es ahí donde tiene que estar la diputación. En defender a los ciudadanos de estos municipios, no solo con cuatro actuaciones festivaleras al año, dos subvenciones para viajes de los vecinos o talleres de los vecinos y unos miles de euros al año para gastar en ventanas o limpieza de calles ante la caída de las hojas.

Me extrañó en su día que en las palabras del presidente de la institución provincial no tuvieran un hueco, aunque fuera pequeño, las muchas necesidades de esos pueblos almerienses que se mueren cada día un poco más ante sus ojos y sus presupuestos.

¿Y de Galasa?