He leído por ahí que Felipe González ha dicho que "a veces el Gobierno se parece mucho al camarote de los Hermanos Marx". Se habrá quedado descansando. Si yo fuera Pedro Sánchez le contestaría: "Compañero, tú lo tenías muy fácil cuando gobernabas con mayoría absoluta, pero ese chollo ya ha pasado a la historia, aquí te quisiera ver gobernando con 120 diputados y una pandemia a la que nadie sabe cómo meterle mano. Ya sé que no digieres a la coalición que presido, pero ponte en mi lugar, o pacto con Podemos o unas terceras elecciones. Qué fácil lo ves desde la barrera. Para empezar, tuve que aguantar disparos desde mi propio partido empezando por ti, el compañero Alfonso guerra y otras viejas glorias que nunca me han visto con buenos ojos. Pero yo no soy rencoroso y no os lo tengo en cuenta. Habrás comprobado que de mi boca no ha salido ni una sola palabra de reproche. Pero vamos al momento presente ya que ha sido en fechas recientes cuando has comparado a este gobierno con el camarote de los Hermanos Marx. Como no sé en qué te basas, analicemos la situación. La pandemia que se ha extendido por todo el Universo ha trastocado el desarrollo normal de cualquier acción de gobierno y ha provocado que el primer objetivo sea hacerle frente al bicho para evitar que se extienda. En mi caso, con un gobierno en minoría y una oposición para echarle de comer aparte. Según los informes técnicos en materia sanitaria, el aislamiento era la mejor medicina para evitar contagios. Como tú bien sabes, sólo declarando el estado de alarma previsto en la Constitución, se puede limitar el derecho fundamental de circular libremente por todo el territorio nacional establecido en el artículo 19 y el de reunión establecido en el artículo 21. Dispuestos a dar la batalla, había cerriles que negaban esa evidencia. No te quiero contar lo que me ha costado mantener el estado de alarma batallando con unos y otros cada vez que había que someterlo a votación. Una vez conseguido el apoyo suficiente, que era lo importante, había que llevarlo al Pleno del Congreso para su aprobación, provistos de paciencia suficiente para soportar los insultos personales de una derecha cuyo único discurso es la provocación permanente. Ha costado lo suyo, pero hoy podemos decir que las medidas que hemos adoptado han dado sus frutos. Y mira, compañero, con 120 diputados he conseguido que el PP y Bildu se den la mano para aprobar el Ingreso Mínimo Vital. ¿Qué me dices?"