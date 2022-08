El dogma, la certeza y la duda

Mi primera lección de contabilidad la recibí cuando tenía 12 o 13 años y me la dio en el mostrador de mármol del Banco Hispano Americano, don Antonio Giménez. Me sirvió para perderle el miedo a la contabilidad y para aprender a ser meticuloso.Los manuales dicen que la contabilidad es fiel reflejo de la situación patrimonial de una empresa. Ahí ya entramos en otro terreno, porque una empresa minera que tiene diez concesiones, puede variar casi todos los días el valor de las mismas en función de los "precios de los mercados". Un banco puede tener como pendiente de cobro un préstamo de un cliente que esté "más tieso que la mojama" porque confía en que se va a recuperar, económicamente hablando. Y vamos a dejarlo ahí y no hablar de crisis inmobiliarias recientes, ni de la que se avecina, que no son fechas. Por lo tanto, la contabilidad son unos números que hay que analizar. Pero como sabemos los químicos, el análisis a veces da dolores de cabeza. De ahí el dicho: "no analices, muchacho no analices", que se refiere al diamante, cuyo análisis certero es quemarlo y que no deje residuos.