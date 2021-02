Los domingos, de la bolsa de pipas al té

Pocas cosas guardo con más cariño en mi mente de mis años mozos que los partidos en el Campo Municipal. Aquellas tarde de pipas y Segunda B, de fútbol guerrero y morros rojos por la sal de las pipas... o por el enfado si perdía el Almería. En el Mediterráneo la liturgia era la misma, pero el contexto no tenía nada que ver. El Municipal era mi teatro de los sueños, mi Pequeño Maracaná de Torrecárdenas. Ahora, como el coronavirus nos ha dejado sin fútbol en vivo y en directo, no nos queda otra que cubrir los partidos desde la redacción. Ya sin pipas (si acaso algunos quicos de vez en cuando), cambié la bolsa por un vaso de té hecho en agua, con cinco gotas de leche fría. Parezco James Bond con su vodka con Martini seco, mezclado no agitado. El confinamiento nos ha cambiado las costumbres y las terminaremos recuperando, pero nos va a costar. A las ocho menos cinco, dos minutos para calentar el agua y tres para que ésta tome el sabor, me preparaba el té para a las ocho ir a la ventaba de la redacción a aplaudir. Ahora ya sin aplausos, la hora del té es la misma.