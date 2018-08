El drama de la inmigración

Andalucía se ha convertido este verano en el epicentro de la crisis humanitaria que sufre Europa. La preocupación está latente en la sociedad, los ayuntamientos y las ONGS con sobrada experiencia en este tipo de atenciones por ser este el verano que batirá récords de llegad de pateras, barcazas e inmigrantes a las costas andaluzas. De hecho, las previsiones hablan de más de 40.000 personas y cifran, hasta la fecha, más de 3.300 menores, tantos como en todo el año 2017.

Que hay un problema es evidente tanto como que los centros de acogida están completamente colapsos y que no se cuenta en Andalucía con recursos ni infraestructuras para hacer frente a este drama porque no estamos ante una presión migratoria normal sino ante un auténtico éxodo desde muchos países de África.

Como a muchos andaluces me preocupa la situación, pero, sobre todo, me indigna la inoperancia del gobierno andaluz. Es inadmisible que, mientras Andalucía es testigo de episodios vergonzosos con inmigrantes retenidos en barcos porque no hay sitio ni medios donde alojarlos o menores de edad durmiendo en el patio de una comisaría, la presidenta Susana Díaz siga de vacaciones y sin decir ni una palabra en torno a un asunto tan alarmante.

Creo que coincidirán conmigo muchos lectores en decir que Andalucía está atrapada entre la irresponsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, incapaz de abordar con una Política de Estado y seria el fenómeno migratorio, y la sumisión del gobierno andaluz y su presidente ausente para ponerse, como debiera, al frente de esta crisis. Y hablo de crisis porque las costas andaluzas están recibiendo más inmigrantes que Italia, Malta y Grecia juntas. Así lo han dicho las ONGS que han dado la voz de alarma, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo o los propios sindicatos de los profesionales de Centros de Acogida donde la situación ha pasado de difícil a insostenible. Por ello es difícil de entender que mientras todo el mundo está preocupado otros muestren su frialdad más espeluznante y permanezcan callado ignorando el drama de los inmigrantes que está haciendo que todo el mundo mire a Europa. Frente a una crisis de primera magnitud, la presidente andaluza no sólo no puede seguir de vacaciones sino que, tampoco, debe de permanecer callada. Se precisa una política de Estado, seria y rigurosa que eluda el efecto llamada. Se precisa un Pacto con fuerza que salga, de la unidad, de todos los partidos que conformamos el Parlamento para exigir y comprometer al presidente Sánchez a dotar a Andalucía recursos materiales y efectivos que permita a ayuntamientos y profesionales afrontar esta crisis. Eso es algo que aprendi de los muchos voluntarios todos aquellos que, día a día, se dejan la piel y atiesan su vida para salvar una vida.